Un nouveau guide sur la culture des champignons en milieu forestier

Biopterre — Centre de développement des bioproduits et le Groupement forestier Grand-Portage inc. lancent leur nouveau guide sur la culture des champignons sous couvert forestier.

Les deux organisations souhaitent que les connaissances dans le domaine puissent être accessibles afin de stimuler l’approvisionnement de champignons. Le document est un guide pratique permettant de suivre pas à pas les étapes pour produire des champignons sous couvert forestier. Plusieurs espèces et techniques de culture y sont présentées.

« Le guide inclut les résultats d’un projet de recherche de trois ans réalisé en collaboration avec le Groupement forestier Grand-Portage et 22 producteurs expérimentaux de la région. Ce projet a notamment permis de valider et d’acquérir différentes connaissances et techniques pour la culture de champignons sous couvert forestier. Le Guide prend également en compte d’autres références connues dans le domaine », mentionne Béatrice Perron, professionnelle de recherche chez Biopterre.

La réalisation du projet a permis au Groupement forestier Grand-Portage d’acquérir une expertise sur laquelle il souhaite s’appuyer pour développer de nouveaux services. « Au Groupement, nous sommes impliqués depuis 2013 dans le secteur mycologique, notamment avec les activités de mycotourisme offertes à la Pourvoirie des Trois Lacs et notre implication comme promoteur du Festival des champignons forestiers du Kamouraska. L’accompagnement des propriétaires de lots boisés qui souhaitent faire de la cueillette et de la culture de champignons est notre prochaine étape », déclare Maryse Hénault-Tessier, responsable du développement au Groupement forestier Grand-Portage.

« Une telle référence tombe à point, car il est souhaité que l’approvisionnement en champignons forestiers augmente dans les prochaines années dans la région », souligne Pascale G. Malenfant, chargée de projet au mycodéveloppement à la MRC de Kamouraska.

Afin de rendre les connaissances accessibles, le guide est disponible gratuitement en version PDF sur le site Internet « Le Kamouraska Mycologique » : www.mycokamouraska.com. De plus, il est possible de l’acquérir en version imprimée auprès du Groupement forestier Grand-Portage et de Biopterre.