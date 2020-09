Un second roman pour l’auteur Daniel Michaud de Saint-André

L’auteur de Saint-André Daniel Michaud vient tout juste d’éditer son second roman «Les enfants de Fugloy».

Son premier livre publié en 2008, «Ohnitsirâ des horizons», s’inspirait du Kamouraska. Le plus récent part d’un coup de cœur pour une photo que l’auteur a vue sur Internet en 2012.

«J’ai «rencontré» une photo en 2012 sur Internet. C’était une cabane sur le bord d’une montagne. Ça m’a tellement frappé que je me suis mis à faire des recherches. J’ai trouvé, c’était aux îles Féroé et j’ai été vraiment ébloui. J’ai vécu sept ans de bonheur à écrire ce roman-là. D’ailleurs, une suite est prévue», a confié Daniel Michaud.

L’auteur propose un dépaysement. Le lecteur est conduit dans les espaces étonnants des îles Féroé, terres aux reliefs puissants qui exercent un attrait singulier sur Eivør Aas et Nordahl Lund, uniques enfants de Fugloy, la plus orientale et délaissée des îles de l’archipel. Une histoire aux teintes profondes et intenses comme le sont les ciels et les terres scandinaves, résume l’auteur.

«Quand j’écris un livre, je pars d’une émotion. Il n’y a pas de scénario, pas de plan, j’écris», ajoute l’auteur.

Le livre est en vente dans les librairies du Bas-Saint-Laurent ou directement auprès de l’auteur.

Daniel Michaud a été enseignant en langue seconde dans les COFI (Centre d’orientation et de formation des immigrants) de 1972 à 1997. Il s’est installé pour de bon à Saint-André en 1997.