Une année historique au CAE Montmagny-L’Islet

Ce sont en ces mots que le président sortant M. Pierre Jean a qualifié les résultats du CAE Montmagny-L’Islet lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 17 septembre dernier.

En effet, l’automne 2019 a marqué la modernisation du Programme de Développement des Collectivités (PDC) pour l’organisme. Une entente de cinq ans a été signée avec Développement économique Canada, pour les régions du Québec. « Cette confiance de notre bailleur de fonds a permis l’ajout d’une ressource en développement économique local et en communication afin de répondre à cette nouvelle ligne d’affaires. Elle vise à soutenir et/ou à initier des activités de développement économique local dans les 28 municipalités des MRC de Montmagny et de L’Islet », précise le directeur général M. André Couillard.

Au cours des mois de décembre 2019 à mars 2020, huit dossiers ont été concrétisés afin de répondre aux besoins grandissants et ponctuels du milieu. Nous retrouvons entre autres la participation au Salon de l’emploi, la réalisation conjointe des forums de discussion « Personne n’en parle », la collaboration à la tournée des leaders en optimisation manufacturière, la mise en place de deux formations, dont une sur la gouvernance et l’autre sur la diversité culturelle pour les travailleurs, la création du bottin virtuel des jeunes leaders de la MRC de L’Islet et la création d’un système de billetterie mobile.

En parallèle, le CAE a maintenu ses deux autres lignes d’affaires en fournissant de l’accompagnement aux entreprises et en offrant du financement aux promoteurs tant pour le Fonds d’investissement régulier que le Fonds stratégie jeunesse. Au cours de l’année, 12 prêts ont été consentis pour des investissements générés de plus de 1,2 M $. Les conseillers sont intervenus dans plus de 69 entreprises pour près d’une centaine d’interventions directes.

À cela s’ajoutent plusieurs partenariats dans le milieu, dont Face aux dragons, les prix de la Relève Mallette, les 5×7 Entrepreneurs de la Chambre de commerce de Montmagny et le Cocktail Prestige Desjardins.

Au niveau de la gouvernance, le CAE a procédé à la rédaction de sa première planification stratégique 2019-2024, à la mise à niveau de ses politiques dont celle en gestion des ressources humaines afin de rehausser son statut d’employeur de choix et la refonte de ses règlements généraux. Celle-ci a permis l’ajout d’une structure d’effectif afin de mieux refléter les nouvelles orientations du CAE.

Aux dires de M. Pierre Jean, « les résultats confirment l’importance stratégique que le CAE revêt pour la communauté. Il a eu un impact indéniable dans la collectivité au cours de la dernière année. C’est donc avec le sentiment du devoir accompli que je tire ma référence après avoir siégé durant près de 30 ans au sein du conseil d’administration, dont 26 à la présidence. Un merci spécial est adressé à mon collègue M. Alain Leblanc qui s’est retiré également après avoir siégé près de 30 avec moi et à tous les administrateurs ».

Aux termes des mises en candidature, deux nouveaux membres se sont joints au conseil d’administration dont M. Jonathan Mercier, représentant la catégorie 18-39 ans, et Mme Chantal Blanchette, pour sa vaste expertise en financement, en gestion, en relève d’entreprises et en développement local.

Par la même occasion, le conseil a procédé à la nomination d’un nouveau président en la personne de Me Jean-Alain Lemieux, ainsi qu’à la nomination du vice-président M. Yves Lord. Pour leur part, M. Frédéric Jean conserve ses fonctions de trésorier et M. Normand Gauvin celles de secrétaire. L’équipe est complétée par MM. Esdras Gagnon et André Caron, tous deux administrateurs.