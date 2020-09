Une auteure d’ici signe des guides amusants sur la faune et la flore

Photo: Stéphanie Gendron

Une auteure originaire de la région de La Pocatière, Karine Morneau, publie deux guides amusants d’identification de la faune et de la flore du Québec, destinés aux enfants de sept ans et plus.

L’auteure, éditrice scolaire de métier, a eu l’idée de créer cette collection par sa fille qui avait quatre ans à l’époque. «Les enfants jouaient énormément dehors à ramasser des bestioles. J’ai demandé à ma fille «qu’est-ce que tu aimerais avoir comme livre?». Elle m’a répondu «comme un guide de champignons, mais sur les araignées, pour savoir lesquelles on peut manger!». Je n’ai pas suivi son idée exactement, mais ça été le point de départ de la réflexion», dit l’auteure, en riant.

Les deux livres portent sur des «bibittes» et des plantes facilement observables dans notre environnement, que ce soit dans la cour ou au parc, et même dans les ruelles. Ils comportent une planche anatomique, une rubrique «ne pas confondre» présentant des espèces similaires, une foule d’informations de type «fun facts» et une BD mettant en vedette des enfants à la chasse aux plantes ou aux «bibittes».

Pour y parvenir, l’auteure a fait beaucoup de recherche. «Dans le processus d’écriture, ça commence toujours pas une grosse recherche, de consulter le plus grand nombre de sources sérieuses possibles et de noter les sources, car ensuite on soumet cela à la révision scientifique», raconte Karine Morneau.

Les livres peuvent être lus par toute la famille ou même dans un contexte de recherche pour une présentation scolaire. Selon l’auteure, tous y trouvent leurs comptes à différents niveaux.

«Mon petit voisin qui a 4 ans lit le livre avec ses parents et cherche ensuite des cloportes partout. Mon grand garçon en 6e année va vraiment lire toutes les informations et va remarquer des ressemblances entre les noms latins. Même un adulte qui le lit va apprendre des choses», dit Mme Morneau.

Karine Morneau a fait tout son primaire à l’école de Saint-Onésime, avant de fréquenter l’école secondaire et le Cégep de La Pocatière. Elle habite aujourd’hui la région de Montréal.