Une avalanche de buts pour entamer le Défi Bauer

C’était le début du calendrier régulier cette fin de semaine avec le Défi Bauer. L’Everest a entamé la ronde préliminaire du bon pied avec deux victoires.

Dimanche après-midi, les hommes de Simon Olivier se sont donné le droit d’effectuer un festin offensif à domicile dans un gain de 11-5. Mathis Demers a réussi un tour du chapeau en 19 minutes et 50 secondes pour assurer une victoire des siens. Demers a également mené les siens en termes de points avec quatre, et ce, après 30 minutes de jeu, alors que la Côte-du-Sud menait déjà 8-3.

« C’est plaisant de gagner des rencontres, mais c’est la façon dont on joue qui compte. C’est un ajustement pour les joueurs, expliquait Simon Olivier. Que ce soit du positionnement offensif ou de la couverture défensive, nous sommes en apprentissage. »

Sept joueurs ont obtenu deux points ou plus, dont notamment Charles Antoine Élément et Jéremy Simard qui en ont récolté trois dans la victoire de dimanche. Dans le dernier engagement, Hunter Mastine et Adam Veilleux se sont mutuellement invités pour danser. Les officiels ont laissé les joueurs danser ensemble avant d’intervenir. Les deux ont été expulsés et remplacés.

En effet, un règlement de la ligue permet à un joueur expulsé d’être substitué par un remplaçant en raison du groupe de neuf joueurs pour chaque bulle.

Après la danse de fin d’été, les deux formations ont tardé à terminer la rencontre en augmentant le niveau d’intensité et préparant le terrain pour le deuxième affrontement entre les deux formations qui aura lieu dimanche prochain, toujours à Montmagny. Malgré ce gain imposant, le pilote de la montagne revenait sur l’importance de l’éthique de travail.

« Nous, ce qu’on veut, c’est travailler, amener un niveau de robustesse qui est présent, tout en restant discipliné, précisait Simon Olivier qui tente d’implanter une structure similaire à du cinq contre cinq. L’animosité, il y en avait autant contre Princeville que face à Beauce-Appalaches ».

De son côté, Jonathan Labrie a cédé à deux reprises sur 23 lancers aux dépens d’Olivier Mathieu et Mathis Paradis. Quant à lui, Jordan Lambert a accordé trois filets lors des 30 premières minutes de jeu.

La Côte-du-Sud a amorcé son calendrier dit régulier avec un gain de 6-5 contre les Condors de Beauce-Appalaches, vendredi dernier. L’Everest est revenu de l’arrière à trois reprises contre le pilote de la formation d’Alain Brouillette. Toutefois, Jacob Lavallée s’est assuré de ramener les points à la maison. Lavallée a complété son tour du chapeau sur une séquence de trois buts sans riposte, permettant à la formation de Simon Olivier de l’emporter contre la nouvelle organisation du circuit. Thomas Ferland, Édouard Carrier, Adam Veilleux et Hugo Guillemette ont ajouté deux points à leur fiche.

Par ailleurs, l’entraîneur-chef et directeur général a affirmé que l’organisation resterait avec moins de 22 joueurs pour le moment.

« Nous n’avons même pas 22 joueurs avec nous. On commence la saison à 18 joueurs et on est à l’aise avec ça et s’il faut greffer des joueurs, nous le ferons », a lancé Olivier.