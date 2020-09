Une bonne nouvelle pour les clients et les employés de Les Entreprises Vagabond (Hangar 29)

Les Entreprises Vagabond inc., propriétaire des boutiques Studio et Hangar-29, ont annoncé par voie de communiqué que l’entreprise était parvenue à une entente avec ses créanciers pour continuer à exercer normalement ses opérations.

« Comme beaucoup d’autres commerces de détail, dès le début de cette année, notre entreprise a ressenti les effets du contexte économique particulièrement dur qui sévit actuellement. Malgré nos efforts, quand la pandémie due à la COVID-19 a frappé, les mesures mises en place par notre gouvernement de fermer les commerces ont empiré notre situation », a indiqué Karlyn Perry, de Les Entreprises Vagabond.

« Fermer nos portes après plus de 40 ans d’activité n’a jamais été une option envisageable pour nous. C’est ainsi que nous avons décidé de mettre sur pied un ambitieux plan de restructuration qui nous a conduits entre autres à évoquer les mesures de La Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour nous placer en avis d’intention de faire une proposition à nos créanciers. Après un long et pénible processus, nos créanciers ont finalement accepté de façon majoritaire notre proposition », a-t-elle ajouté.