Une deuxième bouteille de produits dangereux trouvée à Saint-Jean-Port-Joli

Ce à quoi ressemble la bouteille.

Une deuxième bouteille contenant un produit dangereux, tombée accidentellement d’un navire à la hauteur de l’île d’Orléans à la fin du mois d’août, a été retrouvée par un citoyen à Saint-Jean-Port-Joli.

« Le 3 septembre dernier, un citoyen nous a rapporté avoir trouvé une des 14 bouteilles tombées accidentellement du M/V The Holy dans le fleuve Saint-Laurent le 26 août à la hauteur de l’île d’Orléans. Après avoir vérifié qu’il s’agissait bel et bien d’un des contenants en question, nous avons contacté SGS Canada qui a pris les mesures de sécurité pour la récupérer le jour même », a indiqué la Garde côtière canadienne.

Rappelons que dans la soirée du 30 août, une citoyenne a rapporté avoir trouvé, toujours dans le secteur de Saint-Jean-Port-Joli, également une des 14 bouteilles.

Lors de l’incident, on mentionnait à ce moment qu’il était fort probable que les bouteilles demeurent dans le chenal de navigation et n’atteignent jamais la rive. Toutefois, on avertissait que si jamais elles gagnaient les berges, il était très important de ne pas les manipuler.

« Puisque les bouteilles peuvent atteindre la rive, nous demandons à la population de redoubler de vigilance et rappelons qu’il est important de ne pas les manipuler, car elles pourraient contenir des résidus de produits dangereux pour la santé », a-t-on ajouté.

La population peut signaler la présence de ces bouteilles au Réseau d’avertissement et d’alerte de la Garde côtière canadienne au 1 800 363-4735.