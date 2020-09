Une Journée mondiale du tourisme créatif et de proximité

Le Vivoir.

Le 27 septembre prochain, l’Office du tourisme de la MRC de L’Islet s’associe au Creative Tourism Network® afin d’offrir une journée d’ateliers créatifs à la population locale et aux visiteurs à l’occasion de la première Journée mondiale du Tourisme créatif et de proximité.

Lors de cette journée, six expériences créatives permettant à la population et aux visiteurs de redécouvrir leur patrimoine immatériel et de vivre une expérience inédite avec des artistes de chez nous, partout sur le territoire de Région L’Islet.

À Saint-Jean-Port-Joli, Le Vivoir convie à créer une murale collective de bois gravé, en collaboration avec l’artiste Christian Michaud. Une fois les œuvres terminées, Christian Michaud assemblera le tout en y ajoutant sa touche pour ainsi créer une œuvre de 30 x 40’’ aux couleurs du talent de la Région L’Islet.

Fleuve | Espace danse propose de prendre part à un parcours déambulatoire multidisciplinaire intitulé « Les Moires », qui réunira danse contemporaine, littérature, une œuvre de vidéo numérique interactive et des installations en art visuel dans le décor naturel et maritime de Saint-Jean-Port-Joli.

Le Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli offre une visite extérieure du site du Musée agrémentée d’un atelier d’interprétation des nombreux métiers (charpentiers, pêcheurs, boulangers, etc.) représentés par les attraits présents au fil du parcours. Anecdotes tirées de témoignages, faits historiques, informations sur l’environnement, de nombreux sujets abordés lors de cette animation déambulatoire.

À Saint-Pamphile, deux ateliers se dérouleront au Centre culturel Godend’art. Les participants auront d’abord la chance de s’initier à la peinture de porcelaine sur tasse avec Mme Lise Avoine en créant leur propre projet. Le second atelier intitulé Le Chant des Voyelles, tenu par Mme Yvonne Boyce, permettra aux participants de faire connaissance avec l’univers du chant et ses différents bienfaits pour la santé.

Finalement, le réputé peintre Yves Downing, récemment établi à Saint-Pamphile, invite quant à lui à un atelier de peinture au couteau dans son atelier maison sur le bord de la Grande-Rivière-Noire.

Les détails des différentes activités sont disponibles en visitant le https://destinationlislet.chaudiereappalaches.com/fr/saint-jean-port-joli-village-creatif/journee-mondiale-du-tourisme-creatif/.

Il est demandé aux personnes qui désirent participer aux ateliers de respecter les consignes de la Santé publique et de ne pas se présenter à ceux-ci s’ils ont des symptômes reliés à la COVID-19.