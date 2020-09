Une nouvelle identité visuelle pour la Table agroalimentaire

La Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches lance aujourd’hui sa nouvelle identité visuelle. Un site internet ainsi que d’autres phases de restructuration sont à venir.

Dédiée au développement du secteur bioalimentaire de la région, la table a pour mission de concerter et d’accompagner les acteurs locaux et régionaux de Chaudière-Appalaches afin de développer et promouvoir des projets structurants.

Faire prendre conscience à la population de la diversité des produits, des projets, des initiatives et des individus derrière les entreprises bioalimentaires, sensibiliser aux défis et aux enjeux de notre région pour devenir des acteurs socioresponsables et coordonner la mise en œuvre d’une vision commune du développement bioalimentaire régional sont des moyens concrets d’y arriver.

Ainsi, pour se positionner résolument dans l’action, l’organisation se dote d’une nouvelle identité plus franche et pointue, plus assumée et qui donne le ton : le mouvement. Le mouvement de la fourchette que l’on porte à la bouche, le mouvement des cultures au vent, le mouvement de l’eau du fleuve et des rivières qui sillonnent la région.

Depuis plusieurs mois déjà, l’organisation repense sa gouvernance, sa communication, sa visibilité, sa structure de financement pour favoriser sa pérennité et sa réponse plus rapide aux besoins des entreprises et partenaires. À l’aube de signer une nouvelle entente sectorielle, la Table agroalimentaire envoie un message d’avenir clair : soyons proactifs pour les entreprises bioalimentaires de la région.

Ce projet est rendu possible grâce au financement de l’entente sectorielle pour le développement du secteur bioalimentaire de la Chaudière-Appalaches et ses partenaires signataires : le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), la Fédération de l’Union des producteurs agricoles de la Chaudière-Appalaches (UPA), les MRC, la Ville de Lévis et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).