« Du plomb dans les ailes », disponible dès le 20 octobre.

Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent publie le 20 octobre un livre accessible qui s’adresse à monsieur madame tout le monde sur les inégalités sociales au Québec et dans la région.

« Du plomb dans les ailes » propose un survol de diverses formes d’inégalités sociales qui affectent les individus et les populations dans toutes les régions du Québec, comme ailleurs sur la planète.

Le livre devait paraître au printemps, mais sa parution a été reportée à l’automne en raison de la pandémie. La pandémie de la COVID-19 a d’ailleurs été un grand révélateur de ces inégalités.

« On n’a qu’à penser au numérique, les gens qui ont accès à internet haute vitesse, d’autres pas. Ça été mis en lumière encore plus avec la pandémie », indique le PDG Bruno Marchand.

Le livre ratisse large : les ressources, les salaires, l’aspect scolaire, l’accès à la technologie, aux soins de santé, l’environnement, etc. On prend conscience que ces inégalités ne nuisent pas qu’à ceux qui en souffrent. On estime qu’une personne qui n’habite pas une municipalité dévitalisée devrait toutefois se soucier de l’ensemble autour d’elle.

On souhaite par ailleurs que le livre soit lu par le plus grand nombre possible. Avec des commentaires de gens ordinaires tout au long de la publication, on s’est assuré de le rendre accrocheur et accessible.

« On ne se substitue pas aux universités, notre but était de rendre le portrait le plus accessible. Le livre s’adresse à chaque citoyen », précise Bruno Marchand.

Il ne s’agit toutefois pas d’un livre politique qui suggère des solutions concrètes. On y fait plutôt un constat et un appel à la solidarité.

« C’est un enjeu collectif. La solution est plus dans le nous que dans le je », conclut-il.