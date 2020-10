C’est dans le but de connaître l’avis des jeunes de 25 ans et moins, résidant sur le territoire de la MRC de L’Islet, que la CDC-ICI Montmagny-L’Islet lance son concours « Ton Avis compte ! ». Le concours se terminera le 9 novembre.

Les règlements sont très simples ; répondre au questionnaire qui concerne son groupe d’âge, soit 12-17 ans, ainsi que 18-25 ans, et partager le concours. Les règlements complets ainsi que les modalités sont disponibles sur la page Facebook de la CDC-ICI Montmagny-L’Islet ainsi que sur le blogue à l’adresse https://icimontmagnylislet.blogspot.com/2020/10/concours-ton-avis-compte.html.

Par l’entremise de ce concours, la CDC-ICI Montmagny-L’Islet espère obtenir l’avis des jeunes sur leur municipalité, ainsi que des activités et services offerts sur leur territoire. Accessible et gratuit, ce sondage prend la forme d’un concours et fera huit gagnants dans la MRC de L’Islet.