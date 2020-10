Photo : Gaelle Marcel (Unsplash.com)

Les maisons des jeunes du Kamouraska s’apprêtent à célébrer la 23e édition de la Semaine des maisons des jeunes (SMDJ), qui se tiendra du 12 au 18 octobre 2020. Durant ces sept jours de festivités, près de 200 activités, adaptées au contexte de la COVID-19, seront proposées par les maisons des jeunes pour les ados à travers l’ensemble du Québec.

Pour l’occasion, les ados du Carrefour des jeunes de La Pocatière vous proposent de participer à la plantation d’un arbre au parc intergénérationnel, à un souper pizza, une soirée bingo, une soirée graffiti, ainsi qu’à un tournoi de 21 et un cinéma extérieur. Tout ça du mardi 13 octobre au vendredi 16 octobre 2020. Une belle façon pour la population de découvrir la maison des jeunes, son équipe de travail et les jeunes qui la fréquentent. Prix de présences et surprises pour les participants. Pour en savoir plus, la population est invitée à se renseigner via la page Facebook ou encore en appelant au 418 856-1210. (Facebook : CDJ intervenants)

De son côté, le Quartier-Jeunesse de Saint-Pascal organisera un concours de décoration de citrouilles le mardi 13 octobre, une soirée quiz « Connais-tu ta MDJ et ton Kamouraska? » le jeudi 15 octobre, et une soirée feu d’automne et film extérieur le vendredi 16 octobre. Amenez votre chaise et votre petite laine. Prix de présences et surprises seront au rendez-vous. Prendre note que chaque activité demande une inscription puisque les places sont limitées. Pour plus d’informations, composez le 418 492-9002 ou visiter la page Facebook Quartier-Jeunesse 1995.