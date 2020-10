Casse-tête dans les arénas en zone orange

Le passage de la région en zone orange amène les utilisateurs et gestionnaires d’arénas à effectuer quelques modifications et renforcer les mesures sanitaires pour respecter les ratios imposés.

Désormais, il est possible seulement d’accueillir 25 spectateurs dans les estrades, 25 participants sur la glace et 25 participants en attente dans les vestiaires, sans que ces trois groupes ne se croisent. Auparavant, la cible était de 250 personnes au total.

La majorité des clubs a donc instauré l’autorisation qu’un patineur ne soit accompagné que d’un seul parent, ce qui demande certains ajustements, entre autres pour les parents qui doivent amener leurs autres enfants à l’aréna. La plupart des groupes sur glace sont déjà composés d’un maximum de 25 personnes, excepté pour certains groupes de hockey jeunesse qui devront réajuster leurs ratios.

« On a un eu impact concrètement, à la suite de cette annonce-là au niveau des MAHG 3 et 4. Avec la mesure, ça fait en sorte qu’il faut ouvrir une deuxième plage pour un deuxième groupe. Ça ne répondait plus aux normes », a précisé Éric Lemelin, directeur du Service des loisirs de la Ville de Saint-Pascal.