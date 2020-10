Le Club Fadoq de La Pocatière a reçu un soutien financier pour le remplacement de tables et de chaises et ce projet est financé par le gouvernement du Canada dans le cadre de ses programmes destinés aux aînés.

Selon la présidente, par intérim Mme Louisette Gagnon Lacombe, l’aide financière accordée a servi à l’achat des nouvelles tables, de chaises et d’un ordinateur et à remettre à Moisson Kamouraska 5 000 $ afin de contribuer à l’aide alimentaire de la région. Le Programme Nouveaux Horizons Aînés a annoncé une nouvelle demande d’aide et le Club Fadoq de La Pocatière a appliqué pour des nouveaux projets et ce projet est financé par le gouvernement du Canada dans le cadre de ses programmes destinés aux aînés.

Cette somme reçue va servir à s’équiper de tablettes informatiques, un projet-pilote débutera en octobre. Chaque semaine, vingt (20) personnes vont bénéficier d’un repas le mercredi qui sera préparé par le traiteur « Broggi ». De plus amples informations suivront.

Le Club Fadoq tient à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont œuvrées à l’élaboration du projet et plus particulièrement Mme Hélène Laboissonnière qui a acceptée de prendre en charge la rédaction et le montage financier des projets déposés au Programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Le Club Fadoq adresse également ses remerciements aux membres du conseil d’administration : Bernard Bois, Claudine Petit-Thiboutot, Gaétan Grondin, Yves Martin, Denise Royer, Claude Guérette, ainsi que la vice-présidente et présidente par intérim du club pour leur constante implication lors de l’élaboration du projet.

Soulignons aussi la participation de l’ancien président, Ghislain Duquette, des bénévoles – membres, de leur collaboration et de leur fort appui afin de garantir une ouverture d’ici 2021, une année spéciale marquant le 50e anniversaire d’existence du Club Fadoq de La Pocatière.