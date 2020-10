DELP veut dynamiser encore davantage le Marché public

De gauche à droite : Édith Dubé, adjointe administrative; Joël Bourque, directeur général; Rosaire Ouellet, vice-président. Photo : Maxime Paradis.

Développement économique La Pocatière (DELP) présentait un bilan financier positif pour l’exercice financier 2019, lors de son assemblée générale annuelle tenue le 13 octobre dernier. Fier du projet de kiosques permanents développés pour le Marché public de la Grande-Anse, l’organisme désire maintenant les voir occuper sur une base plus régulière.

Un léger excédent de 5 163 $ a été enregistré cette année au terme du dernier exercice financier, malgré une baisse d’un peu plus de 13 000 $ de la subvention principale au fonctionnement provenant de la Ville de La Pocatière. La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a quant à elle contribué davantage en octroyant près de 5000 $ de plus pour un total de 26 481 $.

Au chapitre des administrateurs, deux postes étaient en élection cette année. Patrick Bérubé, PDG de Produits Sanitaires Unique, a été reconduit dans son rôle à titre de représentant du milieu industriel. Charles Lavigne, directeur général du Centre de développement bioalimentaires du Québec, a repris le siège laissé vacant par son prédécesseur Michel Garon à titre de représentant du secteur professionnel ou institutionnel.

Parmi les faits saillants, DELP a poursuivi la gestion du projet Espace Accélération Croissance du Bas-Saint-Laurent en procédant à l’embauche de deux ressources agissant comme conseillers au développement des affaires. Des représentations ont aussi été réalisées auprès des instances gouvernementales afin de les convaincre du bien-fondé du projet.

Appelés initialement « pôles régionaux d’innovation » sous les Libéraux, les espaces régionaux d’accélération et de croissance, ainsi renommés par la CAQ, ont failli passer à la trappe à la suite de l’élection du parti au gouvernement. Outre la nouvelle dénomination, le financement est finalement demeuré le même, ainsi que la stratégie, qui doit maximiser les maillages et l’innovation entre les différentes entreprises de la région.

Marché public

Localement, DELP a continué sa promotion des entreprises du milieu par la tenue de la 2e édition du Rendez-vous mode et du 1er Salon des services professionnels. Son soutien aux initiatives GOvember et au Marché de Noël a aussi permis d’assurer des retombées économiques concrètes pour les commerces et entreprises du milieu pocatois.

Quant au Marché public de la Grande-Anse, 2020 a vu le déploiement des nouveaux kiosques permanents installés sur le terrain voisin de la quincaillerie Home Hardware. Heureux de la concrétisation de ce projet attendu depuis longtemps par les producteurs participants au Marché, le vice-président de DELP et maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière Rosaire Ouellet a tout de même souhaité les voir davantage occupés au cours des prochaines éditions.

« Il y a un travail à faire avec l’UPA sur lequel nous allons nous pencher pour être en mesure d’accueillir davantage de producteurs du Kamouraska, entre autres », a-t-il déclaré.

Au chapitre du développement industriel, DELP a rappelé qu’il restait l’équivalent de deux terrains vacants au sein du parc de l’Innovation et que le nouveau parc industriel Charles-Eugène-Bouchard, voisin de l’usine Bombardier, demeurait essentiellement vide pour le moment. « Il y a du travail de promotion à faire », a reconnu le directeur général Joël Bourque.

Concernant le futur parc bioalimentaire qui doit se déployer à proximité du CDBQ sur les terrains dont le dézonage agricole a été autorisé par la CTPAQ à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, des modifications doivent être apportées au schéma d’aménagement de la MRC de Kamouraska prochainement. Tant que cet élément ne sera pas finalisé, aucune représentation en vue d’inciter des entreprises à s’y installer ne sera réalisée, d’affirmer Rosaire Ouellet.