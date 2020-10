Des fiches sur l’hygiène, la météo et le permis de conduire pour les nouveaux immigrants

La MRC de L’Islet s’est inspirée de la Ville de Québec et a adapté des fiches de type aide-mémoire qui abordent des sujets aussi anodins que les quatre saisons, le lavage des cheveux ou des planchers, mais qui représentent des détails qui peuvent faire la différence dans l’expérience vécue par les personnes immigrantes à leur arrivée.

Pour le commun des mortels québécois, certains conseils qui se retrouvent sur les fiches peuvent faire sourciller. L’une d’entre elles explique, par exemple, la façon de prendre soin de son logement ou de son corps.

« Par exemple, dans certains pays, ils ont des manières de nettoyer des choses qui sont différentes, en renversant la chaudière d’eau sur le plancher. Évidemment ici on ne peut pas faire ça, car on n’a pas les planchers pour cela. Dans d’autres pays, ils ont des planchers en ciment… », image Rachelle Després, coordonnatrice du service d’accueil et d’intégration à la MRC de L’Islet.

Une plus délicate explique l’hygiène : l’utilisation de l’antisudorifique, le lavage des mains, du corps, des cheveux, couper ses ongles. Cette fiche ne sera pas remise d’emblée, mais plus au besoin.

« Celui-là est le plus délicat. On ne va pas nécessairement le donner à tout le monde. Ça pourrait servir pour certaines entreprises qui vivent des difficultés, car ça s’est vu que certains n’avaient pas le même niveau d’hygiène que nous, et ce, pour différentes raisons. Des fois, il y a des pays où il y a moins d’eau que nous et où ils ont moins accès à certains produits nettoyants », a précisé Rachelle Després.

Le service d’accueil et d’intégration de la MRC de L’Islet a décidé également de faire traduire ses outils vers l’anglais, pour s’adapter à la réalité des premières semaines.

« On a quand même plusieurs nouveaux arrivants qui proviennent des Philippines et l’anglais est la langue qu’ils utilisent au départ, ici. C’est sûr que l’objectif est qu’ils apprennent le français, mais ce sont des outils pour les premières semaines, les premières journées », ajoute-t-elle.

Selon elle, les fiches visent à bien expliquer le nouveau milieu de vie, souvent très différent de celui connu jusqu’à maintenant. Il permettra de réduire les sources de stress et d’éviter certaines difficultés liées à une moins bonne compréhension de leur environnement.

Elles seront disponibles sur Internet et données aux nouveaux arrivants, aux municipalités, aux entreprises et organismes de la région.