Desjardins remet 25 000 $ à la campagne Les Sœurs Entrepreneures

En moins de 30 jours, la population de L’Islet s’est mobilisée pour soutenir la campagne de sociofinancement Les Sœurs Entrepreneures et les commerces locaux de la région.

C’est ainsi que la campagne a été en mesure d’atteindre son objectif en recueillant 25 490 $ et d’obtenir un montant additionnel de 25 000 $ dans le cadre du programme Du cœur à l’achat, encouragée par Desjardins. Cette contribution sera distribuée en parts égales aux organismes soutenus par la campagne, soit le Centre d’équithérapie La Remontée, la Maison de la famille de la MRC de L’Islet et Soupe au bouton. Au final, ce sont des retombées totalisant 50 490 $ qu’aura permis de générer ce grand effort de solidarité au bénéfice des commerces locaux et organismes de première ligne.

« Le succès de la campagne est une grande source de fierté pour nous tous », a déclaré Jean Saint-Pierre, directeur général de Destination Région L’Islet. « C’est grâce au soutien de la population de la MRC de L’Islet que nous avons pu soutenir concrètement nos commerces locaux durement touchés pendant la pandémie. Je les remercie de leur appui. En fin de compte, c’est toute la communauté qui profitera de cet investissement et qui gagnera en vitalité. Quelle belle réussite collective! »

Grâce au programme Du cœur à l’achat, Desjardins sera en mesure d’offrir un soutien financier aux organismes associés à la campagne. Ainsi un montant additionnel de 25 000 $ sera remis au Centre d’équithérapie La Remontée, à la Maison de la famille de la MRC de L’Islet et à Soupe au bouton.

La campagne des Sœurs Entrepreneures a représenté une impressionnante chaîne de solidarité. En tout, ce sont neuf commerces que la campagne aura permis de soutenir grâce à la participation de 220 contributeurs.

Formé de neuf entreprises dirigées que par des femmes, le mouvement des Sœurs Entrepreneures a été créé pour assurer leur survie et celle de leur communauté. Grâce à la campagne des Sœurs entrepreneures, le grand public a été invité à soutenir les commerces locaux en se procurant une carte-cadeau dans l’un des commerces sœurs participants.