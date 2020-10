Églises en zone orange : Le maximum pourra finalement être de 250

Les lieux de culte pourront finalement accueillir jusqu’à un maximum de 250 personnes si la distanciation le permet, que l’on soit en zone verte, jaune ou orange.

L’Évêque du Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière Pierre Goudreault s’était fortement questionné à savoir pourquoi les églises ne pourraient pas continuer d’accueillir un maximum de 250 personnes en zone autre que rouge, comme c’est le cas pour les cinémas et les salles de spectacle. On avait alors annoncé qu’en zone jaune, on passait à 50 et en zone orange, à 25.

On se questionnait fortement sur l’impact de la tenue de funérailles ou des messes de dimanche et certaines paroisses songeaient à cesser tout bonnement les messes pendant cette période, pour ne pas avoir à refuser la 51e personne, par exemple.

Finalement, l’Évêque a obtenu confirmation qu’en zone verte, jaune et orange, le maximum de 250 personnes était conservé, lorsque la distanciation et les mesures sont en place, évidemment. En zone rouge, ce nombre passe à 25.