Fonds Écoleader : Des milliers d’entreprises prennent part au mouvement malgré la COVID-19

Depuis le lancement national du Fonds Écoleader le 20 septembre 2019, des milliers d’entreprises québécoises ont pris part au mouvement visant l’adoption de pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres.

Près de 10 000 personnes ont assisté à un évènement auquel a participé le Fonds Écoleader au cours de la dernière année, ce qui démontre la force du réseau d’agents à travers le Québec. Mylène Joncas, agente du Fonds Écoleader au Bas-Saint-Laurent, a pu prendre le pouls des acteurs régionaux en développement économique et des entreprises de la région pour bien saisir leurs besoins lors de sa tournée régionale. Depuis mars 2020, en partenariat avec les agents du Fonds Écoleader de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, deux événements en ligne ont notamment été tenus sur la thématique des technologies propres, dont l’un d’eux s’adressait aux entreprises agricoles, l’un des plus importants secteurs d’activité dans l’Est-du-Québec.

Au Bas-Saint-Laurent, jusqu’à maintenant, 11 entreprises se sont engagées en déposant un projet au Fonds Écoleader pour financement. Dans la région, depuis un an, plus de 140 organisations ont été mobilisées en vue de l’intégration de pratiques d’affaires écoresponsables ou de technologies propres en entreprise. Plusieurs d’entre elles ont été orientées vers d’autres programmes de financement pour faire progresser leur projet.

« Les entreprises du Bas-Saint-Laurent montrent un intérêt grandissant pour l’amélioration de leur performance environnementale. C’est stimulant de constater que la situation de crise n’a pas ralenti l’élan de toutes les entreprises dans leur volonté d’être plus écologiques, quelle que soit leur taille. Certaines entreprises sont en quête d’information pour identifier les mesures les mieux adaptées à leur contexte, d’autres ont déjà des projets bien définis. Par exemple, certaines ont réalisé des études pour des conversions énergétiques, alors que d’autres ont recouru à de nouvelles technologies pour réutiliser des intrants dans leur production », a affirmé Mylène Joncas, agente pour le Fonds Écoleader au Bas-Saint-Laurent.

L’activité de mobilisation annuelle 2019-2020 du Fonds Écoleader au Bas-Saint-Laurent, qui devait avoir lieu en mars dernier, se tiendra finalement 100 % en mode virtuel en novembre prochain. L’événement, intitulé Tirez profit de l’économie circulaire, invitera les entreprises à se mettre en action et à intégrer les principes de l’économie circulaire dans leur modèle d’affaires au moyen de différentes stratégies concrètes qui leur seront présentées. Information à venir sur le site du Créneau Écoconstruction, qui accueille l’agente du Fonds Écoleader au Bas-Saint-Laurent.

Rappelons que c’est en novembre 2019 qu’a eu lieu le lancement régional du Fonds Écoleader au campus du Bas-Saint-Laurent de l’École des entrepreneurs du Québec, en collaboration avec le Créneau Écoconstruction et le SEREX.