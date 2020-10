Importants travaux à la Salle André-Gagnon de La Pocatière

La salle actuelle. Photo : Maxime Paradis

Le gouvernement du Québec a confirmé une importante aide financière pour l’agrandissement et la rénovation de la Salle André-Gagnon de La Pocatière.

La Salle André-Gagnon est la seule salle de spectacle professionnelle sur le territoire du Kamouraska.

« Afin d’augmenter sa portée, la salle nécessite des travaux majeurs », a dit d’entrée de jeu Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud et entre autres ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent.

Elle a confirmé un accord de principe d’un montant de 3,2 M$ provenant du gouvernement du Québec pour la réalisation de travaux. Le montant couvrira 70 % des frais, estimés à près de 5 M$.

Les améliorations permettront de mettre en place une entrée distincte des étudiants du Cégep de La Pocatière, ce qui n’est pas le cas présentement. Le confort de l’auditoire sera amélioré de même que les équipements d’éclairage et de sonorisation.

Le projet vise donc essentiellement à rénover une salle désuète pour qu’elle réponde aux standards des salles professionnelles. Construite en 1922, la salle de spectacle André-Gagnon sera par ailleurs agrandie de 187 mètres carrés sur deux étages avec une façade sur la rue principale. On prévoit également l’aménagement d’une allée centrale, la suppression de murs séparateurs, un accès au balcon, la modernisation des loges, un nouveau système de gréage de l’éclairage ainsi que de nouveaux sièges.

« C’est une salle conviviale, plus belle et mieux aménagée que pourront fréquenter les gens du Kamouraska », a précisé la députée et ministre. « Les salles de spectacles et lieux de diffusion ont une influence positive et significative sur le développement social et économique des régions du Québec. Ils participent au rehaussement de la qualité de vie des citoyens», a aussi souligné Mme Proulx.

Cette salle possède une valeur patrimoniale à l’échelle locale et régionale. Le bâtiment est compris dans un site patrimonial cité par la Municipalité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

« Au nom de toutes les personnes qui ont œuvré au projet, je remercie le ministère de la Culture et des Communications, et particulièrement notre députée ministre, Mme Proulx. Cette annonce, aujourd’hui, permettra à la Salle André-Gagnon de devenir un espace dynamique et rassembleur. Merci également au Cégep de La Pocatière qui est présent à nos côtés durant ce long processus », a pour sa part indiqué Jean Desjardins, président de la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon.