Journée carrière virtuelle de l’ITA : Une invitation aux entreprises du secteur agroalimentaire à la recherche de personnel qualifié

L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) tiendra sa journée carrière dans une formule virtuelle pour la toute première fois le mardi 17 novembre, de 13 h à 17 h. Les entreprises ont jusqu’au 16 octobre pour s’inscrire afin de présenter leurs offres d’emploi et de stage.

Les entreprises du secteur agroalimentaire sont invitées à réserver leur place afin de présenter leurs offres d’emploi et de stage et de rencontrer les étudiants actuels ainsi que les diplômés de la cohorte de 2019 issus des deux campus de l’établissement (La Pocatière et Saint-Hyacinthe). L’activité se tiendra sur la plateforme Umanize, développée par l’entreprise québécoise Groupe BonSpot inc. Ainsi, les étudiants et les finissants pourront naviguer dans un salon virtuel où les entreprises tiendront des kiosques et seront prêtes à recevoir leur curriculum vitæ. L’expérience se voudra interactive, puisque les représentants des entreprises pourront clavarder avec les candidats potentiels et procéder à des rencontres vidéo. De même, la plateforme orientera les participants en stimulant des rencontres grâce à un maillage intelligent entre les entreprises et les candidats présents.

« La journée carrière est une activité d’information et de réseautage qui permet aux étudiantes et aux étudiants de l’Institut de mieux connaître les entreprises et les organisations du milieu agroalimentaire dans lesquelles ils seront appelés à travailler. Pour ce qui est des employeurs, il s’agit d’une excellente occasion d’entrer en contact avec du personnel potentiel qualifié », explique M. Nicolas Durand, directeur de la Direction adjointe des affaires étudiantes à l’ITA.

Pour obtenir de l’information, il est possible de joindre le Service de placement de l’ITA à placement@ita.qc.ca.