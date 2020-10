La compagnie Normand de Saint-Pascal change de propriétaire

Photo : Archives Le Placoteux.

La compagnie Normand, propriété de la famille Normand et établie à Saint-Pascal depuis 1857, change de mains. Une partie de la famille Normand demeure à la direction et les emplois demeurent.

Jimmy Vigneault, propriétaire de Metal Pless de Plessisville, une entreprise spécialisée en équipement de déneigement, s’est porté acquéreur de la compagnie Normand le 1er octobre dernier.

« C’est une bonne nouvelle, une transaction qui assure la pérennité et la continuité de l’entreprise, qui est ici pour rester. On parle de l’acquisition des bâtiments et des terrains », a dit Marc Normand, qui était propriétaire avec ses frères Louis et Alain. Alain et Marc demeurent dans l’équipe de direction.

« Ce sera les mêmes bons services, les mêmes bons produits. L’entreprise va bien et nous avons en quelque sorte choisi le meilleur acheteur, à notre avis », d’ajouter M. Normand.

L’entreprise fabrique des remorques agricoles et routières, des wagons, transporteurs de balles, plates-formes, bennes basculantes, des niveleuses, ainsi que des souffleuses à neige et des épandeurs de sel et de sable. Environ 85 personnes y travaillent.