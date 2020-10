La MRC de Kamouraska maintient ses services à la population, à distance

Dans le contexte de la seconde vague de la pandémie de COVID-19 et à la suite du passage de la région du Bas-Saint-Laurent au palier d’alerte modérée orange, la MRC de Kamouraska prend des mesures pour assurer la protection de la population, de ses employés et de ses partenaires.

La fermeture au public du centre administratif de la MRC de Kamouraska (Édifice Claude-Béchard à Saint-Pascal), effective depuis le 10 septembre dernier, est prolongée jusqu’à nouvel ordre. L’ensemble des services à la population sont maintenus. Les employés des services d’aménagement et de mise en valeur du territoire (Permis et inspections, Gestion intégrée de l’eau, Aménagement du territoire, Culture et patrimoine), affaires juridiques et évaluation foncière et développement territorial (volet rural et volet entrepreneurial) de la MRC tiennent leurs rencontres et suivis par téléphone, vidéoconférence ou courriel, et sont joignables et disponibles aux horaires de bureau. Pour contacter la MRC de Kamouraska : par téléphone au 418 492-1660, par courriel accueil@mrckamouraska.com, pour consulter le répertoire des employés de la MRC de Kamouraska : https://www.mrckamouraska.com/repertoire.php.

Par ailleurs, les séances de conseil de la MRC de Kamouraska se tiennent présentement par vidéoconférence et à huis clos. Les enregistrements de ces rencontres sont disponibles sur le site Web de la MRC : https://mrckamouraska.com/conseil.php. Les citoyens sont invités à faire parvenir leurs questions aux élu. e. s dans le cadre de ces séances par courriel à accueil@mrckamouraska.com.