La Pocatière : L’immeuble à logements incendié l’an dernier enfin détruit

Photo : Maxime Paradis.

L’immeuble à logements de la 11eAvenue Bouchard incendié le 20 novembre 2019 à La Pocatière a finalement été rasé le 5 octobre en journée. Le bâtiment était une perte totale.

Le propriétaire, François Paradis, avait exprimé au Placoteux en avril dernier qu’il désirait procéder au plus vite à la destruction des ruines. Il devait toutefois attendre que tout soit réglé avec son assureur avant de pouvoir s’exécuter. Lorsque le tout s’est finalisé, la crise de la COVID-19 est venue retarder sa demande de permis de démolition auprès de la Ville de La Pocatière.

L’immeuble, qui abritait 16 logements, a été la proie des flammes il y a près d’un an, jetant à la rue une trentaine de locataires et créant auprès d’eux un immense élan de générosité régionale. La cause de l’incendie était attribuée à un chaudron d’huile laissé sur une cuisinière.