Le comité territorial du PQ au Bas-Saint-Laurent salue la victoire de Paul St-Pierre Plamondon

Photo : Facebook Paul St-Pierre Plamondon.

À la suite de la plus longue course de l’histoire du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon devient le 10e chef de la formation politique. M. Plamondon a reçu l’appui de 56,02 % des membres, Sylvain Gaudreault, 43,98 %, Guay Nantel 23,32 % et Frédéric Bastien, 10,03 %.

Le comité territorial du parti au Bas-Saint-Laurent souhaite féliciter l’ensemble des candidats dans la course à la chefferie pour leur détermination, leur courage et pour la qualité du débat offert.

« C’est avec le sentiment qu’un vent de renouveau souffle sur notre parti que j’accueille l’élection de M. St-Pierre Plamondon. C’est avec enthousiasme que je souhaite travailler avec notre nouveau leader afin de reconstruire le camp du oui. Son dynamisme, sa grande capacité d’organisation et de convaincre sont sans contredit des atouts importants. Depuis son arrivée au parti, il a été en mesure de rassembler des gens de différents horizons afin d’agrandir la grande famille péquiste et je suis certain que ce n’est qu’un début. Félicitations à notre nouveau chef et maintenant, que le travail commence », a indiqué M. Mathieu Bernier, président territorial.