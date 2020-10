Le conseil de la MRC de Kamouraska relance sa cellule d’intervention COVID-19

Vendredi 2 octobre, le conseil de la MRC de Kamouraska a rencontré, de façon virtuelle, Mme Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Cette rencontre, qui a lieu une à deux fois par an à l’initiative de Mme Proulx, est l’occasion pour les élus de la MRC de discuter de différents enjeux régionaux, notamment le déploiement des services Internet haute vitesse et cellulaire, l’avenir de l’usine Bombardier à La Pocatière, la filière agroalimentaire, le développement éolien et les soins de santé. Des sujets d’intérêt majeur pour les Kamouraskois auxquels la ministre a prêté une oreille attentive.

À la fin de la rencontre, la ministre a informé les maires de la MRC de Kamouraska du montant qu’ils recevront dans le cadre de l’aide financière supplémentaire annoncée par le gouvernement du Québec, pour soutenir les municipalités dans le contexte pandémique.

Après cette rencontre constructive avec la ministre Proulx, étant donné que la région est passée au niveau orange, les élus du Kamouraska ont poursuivi leurs échanges dans le cadre de la cellule d’intervention COVID-19 de la MRC, mise en place au printemps dernier.

Dirigée par M. Yvon Soucy, la cellule d’intervention regroupe l’ensemble des maires du Kamouraska, le directeur général de la MRC, M. Jean Lachance ; le directeur du poste de la Sûreté du Québec de la MRC, le sergent Carl Lebel ; le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC, M. Christian Chénard-Guay ; la chef de services intégrés enfance-jeunesse-famille au Kamouraska du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Mme Julye Letarte, ainsi que la directrice régionale du Bas-Saint-Laurent du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Maryse Malenfant. Selon les dossiers abordés, d’autres intervenants pourront être invités à se joindre aux échanges.

« Étant donné le contexte, il est absolument primordial, dans une optique de cohérence et d’efficacité, que tous les acteurs du territoire travaillent dans le même sens. Cette cellule nous permet d’échanger sur les défis de la situation, tant au niveau des services essentiels que de la sécurité publique ou encore des enjeux économiques, sociaux et communautaires, et d’aligner les efforts et les stratégies des différents intervenants terrain », commente M. Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska.