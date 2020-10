Le Labo lance des levures sans alcool

L’équipe du Labo. Photo : JHA Photographie.

Le Labo – Solutions brassicoles, entreprise installée dans l’incubateur bioalimentaire à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, se lance dans le marché des bières sans alcool. Trois levures devant permettre de développer ce type de produits par des microbrasseries sont actuellement en expérimentation avec pour objectif de les commercialiser sous peu.

Qualifié de marché en pleine croissance par le directeur général du Labo, Maxime Clément, le domaine des bières sans alcool demeure encore peu exploité dans le milieu des microbrasseries, dit-il. La demande en équipements que la production de ce type de bières nécessite explique principalement pourquoi les plus petites des microbrasseries sont hésitantes à s’y aventurer.

« Avec les levures qu’on a développées, on va permettre à davantage d’entre elles, même les plus grosses microbrasseries, de faire leur entrée dans le marché du sans alcool si elles le désirent », indique-t-il.

Développées dans l’optique d’élargir l’éventail des levures destinées au marché des bières alcoolisées, ces nouvelles levures, provenant de différents terroirs et qui se veulent à la fois atypique et originale, ont finalement été identifiées comme ayant un fort potentiel pour les bières sans alcool durant la phase recherche et développement conduite par Le Labo. Deux d’entre elles sont fruitées, alors que l’autre est plutôt de nature neutre, ce qui n’est pas un défaut en soi d’indiquer Maxime Clément. « Ce n’est pas nécessairement la levure qui crée le goût de la bière », rappelle-t-il.

Quinze microbrasseries se sont depuis montrées intéressées à faire des essais pré-commerciaux jusqu’à maintenant, projet qui doit s’étaler sur une durée d’un an. De l’avis du directeur général du Labo, les premiers retours seraient fort concluants et trois bières sans alcool auraient été réalisées depuis par trois microbrasseries différentes, dont Ras L’Bock de Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière.

Même si ces levures sans alcool ne seront pas les premières à être commercialisées, Maxime Clément croit qu’elles offrent un beau potentiel de croissance pour leur Le Labo – Solutions brassicoles sur le marché canadien anglais, entre autres, en raison de leur nature unique. Déjà en pleine expansion, l’entreprise ambitionne également développer des levures pour des styles de bières plus exotiques, en collaboration avec Martin Thibault des Coureurs des boires. Le projet avance rondement et l’embauche d’une nouvelle ressource sera bientôt nécessaire, conclut-il.