L’École de danse Chantal Caron remet 2 200 $ à Leucan

Roxanne D. (coiffeuse), Rose-Marie, Jade, Juliette et Éléonar Caron St-Pierre Directrice de l’École de danse Chantal Caron.

Trois jeunes filles courageuses, du groupe de Développement 2, ont décidé de poser un geste concret pour les enfants atteints de cancer en participant au défi Têtes rasées de Leucan. Elles ont amassé la somme de 2200 $ sur une période de plusieurs mois. L’événement devait avoir lieu en juin, mais dû à la COVID-19, c’est finalement le 3 octobre dernier que les trois jeunes filles ont pu se faire couper les cheveux à l’école de danse Chantal Caron. Plus précisément, Rose-Marie Ouellet ainsi que Jade Caron ont fait couper leur couette de cheveux et Juliette Picard a choisi de se faire entièrement raser la tête.

Les jeunes danseuses tiennent à remercier tous les généreux donateurs. Un merci bien spécial à Roxanne Deschênes, la coiffeuse derrière la coupe des cheveux. Notez qu’il est toujours possible de donner pour cette campagne, et ce, jusqu’en décembre.

En 2015, Chantal Caron a été nommée « Présidente d’honneur » pour la cause de Leucan, et depuis, l’école de danse tente de poursuivre cette implication à travers les années pour cette cause importante qui touche un grand nombre de familles. En 2015, c’est plus de 60 000 $ qui avaient été amassés.

L’école de danse Chantal Caron existe déjà depuis 35 ans et a enseigné la danse à plus de trois générations de femmes. Elle a dû fermer ses portes au printemps dernier dû à la pandémie mondiale. C’est avec une grande joie que l’école de danse a pu reprendre ses activités récemment par l’entremise de cours adaptés aux consignes du gouvernement. Il est toujours temps de s’inscrire. Il est possible de consulter les différents types de cours offerts via le site Web de l’école de danse : https://www.ecolededansechantalcaron.com/.