Les Arts de la scène maintiennent les spectacles d’octobre et se réinventent à nouveau

Ludovick Bourgeois sera en spectacle le 20 novembre à la Salle Edwin-Bélanger.

Après l’annonce de lundi soir du passage en zone rouge, les Arts de la scène avaient fait un grand travail pour assurer le maintien de la culture malgré la fermeture de ses salles de spectacle et de son cinéma. En l’espace de 48 heures, les ADLS ont dû faire un deuxième demi-tour à la suite du maintien de la zone orange et ont recommencé le travail afin de poursuivre leurs activités.

Malgré la charge de travail décuplée, causée par ces nombreux revirements, l’équipe des ADLS est satisfaite de l’issue de la situation. Et cette épreuve n’a qu’accentué le désir de diffuser des spectacles, peu importe le moyen. Pour les spectacles prévus en octobre, deux ont été déplacés et un seul a été officiellement annulé.

« Nous avions dû annuler les spectacles d’octobre en l’espace de 24 heures et développer des alternatives Web pour quelques-unes de ces représentations. On peut dire que c’est le début de saison le plus mouvementé de l’histoire des Arts de la scène », s’exclame Christian Noël, directeur général.

Lors du lancement de la programmation spéciale d’automne, huit spectacles étaient censés être présentés devant public ainsi qu’en diffusion sur le Web. Après l’annonce de l’entrée de la région en zone rouge, lundi dernier, les ADLS ont négocié l’ajout de six autres représentations à la liste des diffusions Web, s’ajoutant ainsi aux premiers prévus pour éviter l’arrêt complet de ses activités.

Voici la liste complète des spectacles présentés en présentiel et en webdiffusion :

Mike Ward, reporté à une date ultérieure ;

Le Bibliothécaire, mercredi 14 octobre 10 h : en salle et webdiffusion ;

Steeve Diamond, samedi 17 octobre 20 h : en salle et webdiffusion ;

Bretagne et Normandie – Aventuriers Voyageurs, 18 et 19 octobre : en salle et webdiffusion ;

Cathy Gauthier : annulé ;

Christian Marc Gendron et Brigitte Boisjoli, vendredi 23 octobre 20 h : en salle et webdiffusion ;

100 % Local, samedi 24 octobre 20 h : en salle et webdiffusion ;

Les Supersoniks, mercredi 28 octobre 10 h : en salle et webdiffusion ;

Émile Bilodeau, samedi 31 octobre 20 h : en salle et webdiffusion ;

Flip Fabrique, dimanche 1er novembre 20 h ;

Colin Moore, vendredi 6 novembre 20 h ;

Michel Barrette, samedi 7 novembre 20 h ;

Bang ! par Denis Bouchard, reporté au dimanche 8 novembre 20 h salle Promutuel Assurance : en salle et webdiffusion ;

Henri Godon, mercredi 11 novembre 10 h : en salle et webdiffusion ;

Steve Hill, vendredi 13 novembre 20 h ;

King Melrose, samedi 14 novembre 20 h : en salle et webdiffusion ;

Jazz Affair, dimanche 15 novembre 15 h : en salle et webdiffusion ;

Ludovick Bourgeois, vendredi 20 novembre 20 h ;

Laurent et ses amis, samedi 21 novembre 20 h ;

Undercover Legends of Rock, samedi 28 novembre 20h: en salle et webdiffusion ;

The Lost Fingers, dimanche 6 décembre 15h : en salle et webdiffusion.

Les spectacles seront captés professionnellement tout en respectant les indications de distanciation physique émises par le gouvernement. Grâce à la Station Scénic, la qualité visuelle et sonore est optimisée. En nouveauté, plusieurs caméras seront utilisées pour offrir aux spectateurs une expérience visuelle complète.

Les billets et leur lien à code unique seront en vente dès le vendredi 2 octobre via le site Web des Arts de la scène, dans la section « Programmation complète ».

Poursuivant dans la lancée des innovations, les ADLS n’ont pas fait les choses à moitié. Pour la première fois au Québec, un film de voyage des Aventuriers Voyageurs sera présenté en retransmission simultanée sur le Web. Le public à la maison regardera les beautés de la Bretagne et de la Normandie en même temps que le public en salle via la diffusion Web.