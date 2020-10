L’Halloween à La Pocatière… à l’année prochaine !

C’est avec regret que la Ville de La Pocatière a pris la décision d’annuler toutes les activités entourant d’Halloween pour cette année.

Les astres étaient pourtant bien alignés pour offrir une programmation haute en couleur afin de souligner fièrement la 15e édition de L’Halloween à La Pocatière le 31 octobre prochain. Malheureusement, compte tenu de la pandémie et des directives émises par la Santé publique nationale et le gouvernement du Québec, il est impossible de tenir un événement de cette envergure cette année.

Quelques activités alternatives ont été proposées afin de souligner l’Halloween différemment, mais la dernière éclosion de COVID du mois de septembre, jumelée au changement de zone de la région du Bas-Saint-Laurent, des inquiétudes de la Santé publique et de l’augmentation de cas au niveau provincial sont venues brouiller les cartes. Les membres du conseil municipal sont conscients de la déception occasionnée par cette décision, mais la sécurité des citoyens est la priorité absolue dans cette période de pandémie.

La Ville a toutefois débuté sa mise en beauté et affiche les couleurs de la fête. Les élus invitent les citoyens à faire de même et à décorer fièrement leurs demeures aux couleurs de l’Halloween. La Pocatière est la ville de l’Halloween depuis 15 ans, et même si elle ne sera pas soulignée cette année, ce n’est que partie remise l’an prochain.