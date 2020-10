L’Impérial en voie de joindre une nouvelle ligue en gestation

Photo : Facebook L’Impérial de Saint-Pascal.

L’Impérial de Saint-Pascal est en discussion avec deux autres formations du Témiscouata pour créer une toute nouvelle ligue de hockey senior au Bas-Saint-Laurent. Les premiers matchs pourraient même être disputés dès cet hiver.

Cette ligue, qui ne porte toujours pas de nom, alignerait trois équipes : L’Impérial de Saint-Pascal, les Prédateurs du Témiscouata et une nouvelle formation à Rivière-Bleue. Selon André Beaulieu des Prédateurs du Témiscouata, les Seigneurs de La Pocatière faisaient partie initialement des discussions jusqu’à ce que l’équipe décide de rester au sein de la LHCS cette année, après avoir obtenu l’autorisation des gouverneurs de la Ligue de pouvoir recruter des joueurs sur le territoire de Saint-Pascal, en sabbatique officiellement depuis le 11 septembre dernier.

Les équipes de ce nouveau circuit prévoient aligner des joueurs locaux à 100 %, d’ajouter André Beaulieu. À titre d’exemple, l’Impérial fonctionnait ces dernières saisons avec une moyenne de six à sept joueurs « importés » au sein de la LHCS, ce qui lui occasionnait des coûts de fonctionnement supplémentaires. Le président de la formation, Éric Lemelin, n’a pas caché que cet élément devenait un irritant depuis quelques saisons pour l’Impérial, l’équipe ne s’étant pas engagée à la base dans cette ligue avec cet objectif en tête.

« Ça ne veut pas dire que notre participation au sein d’une nouvelle ligue signe pour nous la fin de notre affiliation à la LHCS. Nous sommes toujours en discussions (pour la nouvelle ligue) », indique-t-il.

Des discussions qui semblent néanmoins fort avancées et qui auraient commencé dès le début septembre, à écouter André Beaulieu, donc bien avant que l’Impérial n’annonce sa sabbatique de la LHCS. Le calendrier souhaité serait même de disputer les premiers matchs dès janvier 2021, a-t-il ajouté. Huit seraient programmés afin de permettre aux trois formations de jouer au moins deux fois l’une contre l’autre. Le plan d’affaires serait également réfléchi de façon à ce que les matchs soient disputés sans spectateur.

Néanmoins, pour Éric Lemelin, la possibilité de joindre aujourd’hui un nouveau circuit n’entrerait pas en contradiction avec les raisons évoquées le 11 septembre par son organisation pour ne pas être de l’alignement de la LHCS pour la prochaine saison, raisons qu’il a réitérées un mois plus tard, lorsque questionné sur le rehaussement du calibre de jeu au sein de cette ligue. Les directives de la santé publique, la capacité d’accueil du Centre sportif de Saint-Pascal et le respect des commanditaires demeuraient les motivations premières, avait-il martelé.

« L’Impérial n’a jamais fermé la porte à offrir du hockey cet hiver », rappelle-t-il, en référence à l’article du 9 octobre 2020 dans lequel il affirmait que la formation en était à évaluer la possibilité d’offrir une forme de saison surprise à ses supporters. « On reste à l’affût de ce qui peut se faire et on a de l’intérêt pour cette proposition-là (nouvelle ligue). Mais pour nous, ça n’a jamais été du hockey à tout prix cette année, surtout pas dans le contexte pandémique actuel », a-t-il déclaré.

Les Seigneurs

Du côté des Seigneurs de La Pocatière, le président de l’équipe Vincent Bérubé reconnaît que sa formation a eu des discussions pour faire partie de cette nouvelle ligue, en septembre dernier. Le rehaussement du calibre de jeu dans la LHCS, comme il a soulevé récemment, est un enjeu qui faisait hésiter son organisation à poursuivre dans ce circuit cette saison.

« L’annonce de la sabbatique de l’Impérial nous a pris par surprise et c’est ce qui a changé la donne », reconnaît-il.

Partisan d’une seule équipe kamouraskoise au sein de la LHCS si l’Impérial ambitionnait de reprendre du service dans cette ligue au terme de sa sabbatique, Vincent Bérubé ajoutait que le scénario envisagé actuellement est probablement le plus viable si La Pocatière et Saint-Pascal tiennent à conserver chacune leur équipe et éviter une fusion.

« Le calibre de cette nouvelle ligue sera légèrement moins fort que celui de la LHCS. Nos deux formations seront de cette façon plus complémentaires et offriront davantage d’opportunités au bassin de joueurs seniors locaux », conclut-il.