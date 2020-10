L’intégration par l’implication citoyenne

Dans le cadre du projet immigration — projet visant à favoriser l’intégration des personnes immigrantes par l’implication bénévole — la CDC ICI Montmagny-L’Islet (CDC) a pu accompagner dans son intégration Claire Deschavannes, Lyonnaise (France) venue s’établir au Québec à Saint-Jean-Port-Joli avec son conjoint et ses deux enfants, en juillet 2019.

En parallèle avec les activités proposées par la MRC de L’Islet, Claire Deschavannes a eu l’occasion de s’engager dans divers évènements à caractère collectif en tant que bénévole. Quelques semaines après son arrivée, la CDC lui a proposé de participer à la Récolte du partage (collecte de fruits et légumes pour le comptoir alimentaire du territoire organisée par Soupe au Bouton). Par la suite, elle a participé à d’autres activités comme la Guignolée ou la récolte de canettes et de bouteilles consignées.

« Découvrant un nouveau pays et travaillant à la maison, mon intégration était un véritable défi. Grâce à la CDC, j’ai pu faire de belles rencontres et découvrir la culture québécoise tout en me sentant utile et impliquée dans la communauté. J’ai pu découvrir le monde de la sécurité alimentaire et mettre mes compétences de graphiste au service du monde communautaire en aidant de façon ponctuelle à la réalisation de quelques supports de communication. Cette première année passée au Québec a été compliquée par des évènements inédits, imposés par la COVID. Il a été important pour moi de me sentir utile dans ce contexte de crise sanitaire. Accompagnée par la CDC. J’ai donc pu m’impliquer tout en continuant mon intégration », raconte Claire Deschavannes.

Ce témoignage montre à quel point l’engagement des nouveaux arrivants dans la vie collective est important. Il est crucial de créer du lien social, de briser l’isolement dès leur arrivée.

Les personnes souhaitant obtenir de l’information sur le projet peuvent contacter Sarah Émond-Thibault au 418 358-0648.