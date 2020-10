L’Office d’habitation du Kamouraska-Ouest verra le jour

Au premier plan, le Domaine Angélique de La Pocatière. À l’arrière, la Maison Marcelle-Mallet. Photo : Maxime Paradis.

La fusion des offices municipaux d’habitation de La Pocatière, Saint-Pacôme et Saint-Gabriel-Lalemant aura bel et bien lieu. Ce regroupement, qui prendra le nom d’Office d’habitation du Kamouraska Ouest, aurait bien failli ne jamais voir le jour au profit d’une seule entité qui aurait rassemblé toutes les organisations similaires au Kamouraska.

Ce regroupement qui est en voie de se compléter et qui constitue en un projet-pilote d’une durée de trois ans découle d’une démarche de restructuration du réseau des Offices d’habitation du Québec amorcée en 2016 par la Société d’habitation du Québec (SHQ). L’objectif visait à augmenter l’efficacité et la qualité de ces organisations par le biais de regroupements volontaires.

La concertation effectuée à l’échelle kamouraskoise avait alors déterminé que deux regroupements seraient privilégiés à l’échelle territoriale, un pour le secteur est autour de Saint-Pascal et un autre pour le secteur ouest autour de La Pocatière. La SHQ avait par la suite confirmé par lettre, en octobre 2019, qu’elle acceptait le projet-pilote et sa mise en place sur une durée de trois ans, à partir du 1er janvier 2020.

« Le départ de l’ancien directeur général de l’OMH de La Pocatière, survenu à peu près au même moment où le projet-pilote devait se mettre en branle, est venu compliquer les choses », résume Cédrick Gagnon, directeur général à la Ville de La Pocatière et administrateur au sein du conseil d’administration de l’OMH de La Pocatière.

Pour la SHQ, il devenait visiblement impensable de permettre la réalisation de ce projet-pilote devant l’absence de direction générale à l’OMH de La Pocatière, celle-ci devant occuper la même fonction de facto au sein de la nouvelle entité Kamouraska-Ouest. La Société d’habitation du Québec avait donc fait savoir lors d’une vidéoconférence tenue le 19 juin 2020 qu’elle favorisait désormais un regroupement de l’ensemble des offices municipaux d’habitation avec ceux de Kamouraska-Est.

« Les OMH de La Pocatière, Saint-Pacôme et Saint-Gabriel-Lalemant se sont mobilisés et ils ont signifié leur désaccord à la SHQ par lettres et résolutions officielles durant l’été. Les conseils municipaux des municipalités environnantes ont fait de même. Cette levée de boucliers a été prise en considération et la SHQ nous a reconfirmé qu’elle appuyait la démarche de regroupement pour Kamouraska-Ouest », poursuit Cédrick Gagnon.

Reste maintenant qu’à officialiser la direction générale de la nouvelle entité. Celle-ci doit être confirmée sous peu. En attendant, Mme Odile Soucy assure la direction générale par intérim à l’OMH de La Pocatière. L’Office d’habitation de Kamouraska-Ouest aura sous sa gouverne l’HLM du Domaine Lacombe, la Maison Marcelle-Mallet et le Domaine Angélique à La Pocatière, ainsi que les Habitations Saint-Pacôme et l’HLM de Saint-Gabriel-Lalemant.