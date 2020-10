Louis-Philippe Lauzier champion Sportsman Québec

Louis-Philippe Lauzier. Photo : Courtoisie.

Louis-Philippe Lauzier de Saint-Pacôme a été couronné champion de la Série Sportsman Québec. Il s’agit du premier championnat remporté par le coureur automobile de 24 ans de Saint-Pacôme, depuis qu’il a commencé à piloter un véhicule de course à l’âge de 16 ans.

Le pilote automobile a décroché ce titre convoité le 19 septembre dernier à l’Autodrome de Montmagny, lors du dernier programme de la saison 2020, écourté cette année à quatre courses au lieu de huit. À chacune d’entre elles, Louis-Philippe Lauzier s’est démarqué en montant sur la première ou la seconde marche du podium, lui permettant de cumuler suffisamment de points pour décrocher le prestigieux titre lors de la course finale, où il s’est finalement classé deuxième.

« J’avais enregistré le temps le plus rapide en séance de pratique, ce qui m’avait permis de terminer en 2e position durant les qualifications. J’ai finalement débuté le programme de 100 tours en 12e place », résume-t-il.

32 coureurs prenaient part au départ ce jour-là. Louis-Philippe Lauzier a réalisé son impressionnante remontée à force de patience et d’opportunisme, qualités souvent attribuées aux meilleurs pilotes automobiles.

« Bien gérer son stress, avoir les nerfs solides, c’est sûr que ça aide, derrière le volant, mais la voiture y est aussi pour beaucoup dans une victoire », poursuit-il, bien humblement.

Tout l’hiver, son équipe et lui ont travaillé à apporter des améliorations au véhicule. La mécanique, confie-t-il, a pratiquement été refaite de A à Z. Lors des premiers essais en juin, Louis-Philippe avoue avoir remarqué la différence dès le premier tour. Il était donc sûr que sa saison allait bien se dérouler cette année.

« Une victoire comme ça, c’est une victoire d’équipe. Il y a beaucoup de travail en arrière. Le jour même de la course, on est toujours de six à huit équipiers qui travaillent sur la mécanique de la voiture, les pneus et qui aident dans la prise de décisions », ajoute le pilote, qui ne se cache pas courir non pas pour le plaisir, mais pour gagner.

Louis-Philippe Lauzier s’est également dit heureux de cette victoire pour ses commanditaires locaux qui ont continué de l’appuyer malgré une saison écourtée, dans un contexte économique difficile. Son prochain objectif est maintenant de répéter le même exploit en 2021, cette fois lors d’un championnat complet de huit courses.