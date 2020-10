Métro Plus LeBel et Publicité P.A Michaud s’unissent pour donner des toutous aux enfants malades

M. Gabriel Hudon, propriétaire de Publicité P.A. Michaud, M. Simon LeBel, propriétaire de Métro Plus LeBel, Mme Marie-Josée Hamel, infirmière, Mme Marjorie Pelletier, infirmière et Mme Maryse Pelletier, directrice de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima.

Les deux entreprises de La Pocatière, Métro Plus LeBel et Publicité P. A. Michaud ont généreusement donné 150 toutous à remettre aux enfants malades gardés en observation et qui doivent subir des examens approfondis ou une chirurgie à l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière.

« Nous sommes heureux d’offrir du réconfort pour nos enfants malades et nous souhaitons que ce petit ourson les aide à passer à travers ces moments difficiles », mentionne M. Simon LeBel, propriétaire de Métro Plus LeBel de La Pocatière.

Approché par M. LeBel pour une collaboration, M. Gabriel Hudon, propriétaire de Publicité P. A. Michaud, s’est dit emballé par l’idée et souhaitait y participer.

Étant deux jeunes pères, eux-mêmes, ils savent très bien que réconforter les enfants face à la maladie est important et qu’avoir des soins à proximité est essentiel pour les jeunes familles de la région. Ces derniers n’hésitent d’ailleurs pas à soutenir la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima, depuis plusieurs années, par différentes initiatives et implications qui ont permis des achats d’équipements médicaux à l’Hôpital de La Pocatière.

« Au nom du conseil d’administration de la Fondation, je remercie chaleureusement ces deux partenaires engagés pour ce geste qui apportera du réconfort à nos enfants malades », termine le Dr Gaétan Lévesque, président de la Fondation.