Mobilisation pour ramasser les déchets sauvages

Photo : Unsplash.com.

Pour une première fois à grande échelle, le Bas-Saint-Laurent se mobilise autour d’une « écomarche » qui invite les gens à marcher et à ramasser les déchets qui traînent par terre.

L’événement cadre dans la Semaine québécoise de réduction des déchets du 17 au 25 octobre.

En demandant aux participants de remplir un formulaire pour espérer gagner un prix de participation et d’afficher les photos de leurs déchets sur Facebook avec le mot-clic #ÉcomarcheBSL, Co-Éco espère rassembler quelques informations utiles. Les résultats de ce formulaire permettront de mesurer l’ampleur de l’effort collectif et d’identifier des solutions durables pour réduire ces déchets à la source.

« L’écomarche permet un geste concret, d’aller chercher une sensibilisation à la réduction des déchets sauvages. Mais l’objectif à long terme c’est de pouvoir trouver des solutions pour réduire ces déchets-là, en apprenant à mieux les connaître et en sachant où ils se retrouvent », a souligné Noélie Hébert Tardif, chargée de communication et de sensibilisation à Co-éco.

L’événement est accessible à tous, dans le respect des mesures de distanciation en vigueur. Les résidents du Bas-Saint-Laurent sont invités à sortir prendre l’air, au moment qui leur convient entre le 17 et le 25 octobre, pour une marche pendant laquelle ils ramasseront et trieront les déchets rencontrés sur leur parcours. Pour ce faire, il est conseillé de se munir de gants et de deux sacs, l’un pour les matières recyclables et l’autre pour les déchets.

« Boisé, bord de fleuve, le long d’un chemin agricole… il s’agit, si on va sur un terrain privé, d’avoir la permission des propriétaires. Il est possible de ramasser quand même bon nombre de déchets dans les fossés, par exemple », ajoute Noélie Hébert Tardif.

Des capsules vidéo seront partagées tout au long d’événement sur la page Facebook de Écomarche BSL et permettront de comprendre l’impact des déchets sauvages sur les milieux naturels. Les citoyens seront sensibilisés à cette problématique et les participants constateront l’importance de leur geste.