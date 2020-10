Ouellet Canada acquiert une entreprise

Ouellet Canada annonce l’acquisition de l’entreprise Britech, un des principaux fabricants et fournisseurs de systèmes de chauffage électrique rayonnant au Canada.

Britech est spécialisé dans les câbles chauffants (plancher, à béton et fonte de neige), le chauffage à accumulation thermique et les câbles autorégulants (dégivrage du toit et gouttières).

Cette nouvelle acquisition permet de continuer à croître et à consolider les relations avec la clientèle actuelle, de continuer à offrir des produits de qualité, un design de produits innovant et des marques dominantes de l’industrie.