Premier conseil d’administration du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup confirme la formation de son premier conseil d’administration formé de parents, de représentants du personnel du centre de services scolaire et de représentants de la communauté ayant à cœur l’éducation.

Afin d’assurer une expertise variée au sein du conseil, les membres de la communauté contribueront par leur expertise et leur expérience en fonction de profils précis. Voici la liste complète des membres : Membres du personnel, Personnel d’encadrement (sans droit de vote) Caroline Dufour ; Personnel d’encadrement, Mario Richard ; Direction d’établissement, Valérie Potvin ; Personnel professionnel, Martine Paradis ; Personnel enseignant, Denis Bastille ; Personnel de soutien, Nadine St-Onge. Membres parents : District scolaire 1 (La Pocatière), Magali Émond ; District scolaire 2 (Saint-Pascal), Marie-Lyne Cayouette ; District scolaire 3 (Rivière-du-Loup — secteur centre), Jean-François Lévesque ; District scolaire 4 (Rivière-du-Loup — secteur nord-est), Valérie Beaulieu ; District scolaire 5 (Rivière-du-Loup — secteur sud-ouest), Claude Beaulieu. Membres de la communauté : Expertise en matière de gouvernance et d’éthique, Karine Malenfant ; Expertise en matière de ressources financières, Guy Dumont ; Expérience municipale, Jonathan Lord ; Expérience culturelle, Julie Martin ; Volet 18 à 35 ans, Martine Riou.

Lors de la première rencontre du conseil d’administration, le 20 octobre prochain, celui-ci procédera à l’élection du président et du vice-président parmi les cinq membres parents. Fiers de porter les valeurs du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup : engagement, collaboration, valorisation et équité, les membres du premier conseil d’administration souhaitent ainsi contribuer à la réussite éducative de nos élèves et assurer un haut niveau d’instruction, de socialisation et de qualification de la clientèle de notre territoire.