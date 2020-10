Premier conseil d’administration du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud

Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud a réalisé le processus menant à la désignation des membres de son tout premier conseil d’administration. Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi sur l’instruction publique (LIP), le conseil est entré officiellement en fonction le 15 octobre 2020.

Le conseil est constitué de 15 membres. Toutefois, un siège demeure toujours vacant, soit celui de représentant de la communauté issu du milieu communautaire, sportif ou culturel. Un deuxième affichage est en cours sur le site du CSSCS et se terminera le 5 novembre. (cscotesud.qc.ca/conseil-dadministration.)

Les cinq membres siégeant à titre de membre du personnel : Mme Annie-Alexandra Lavoie, technicienne en service de garde à l’école de l’Étincelle (membre du personnel de soutien) ; Mme Nadine Demers, psychoéducatrice à l’école secondaire de Saint-Anselme (membre du personnel professionnel) ; Mme Catherine Lemelin, enseignante à l’école Saint-Joseph (membre du personnel enseignant) ; Mme Caroline Rouleau, directrice, Services éducatifs (membre du personnel cadre) ; Mme Marie-Andrée Gilbert, directrice, école secondaire de Saint-Charles (membre du personnel de direction d’établissement).

Les cinq membres siégeant à titre de parent : District 1 — pôle 1, Mme Ann O’Farrell ; District 2 — pôle 2, Mme Hayette Laouari ; District 3 — pôles 3 et 6, Mme Gabrielle Brisebois ; District 4 — pôle 4), Mme Brigitte Talbot ; District 5 — pôles 5 et 7, Mme Mélanie Desrosiers.

Les quatre membres représentants de la communauté : Membre ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique et de gestion des ressources humaines, M. Jean Bernatchez a été retenu ; Membre ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles, Mme Caroline Jean a été retenue ; Membre issu du milieu communautaire, sportif ou culturel, siège vacant (un nouvel affichage est en cours) ; Membre issu du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires, M. Karl-Anthony Turgeon a été retenu ; Membre âgée de 18 à 35 ans, Mme Tania Bolduc a été retenue.

À ces 15 membres s’ajoute un membre du personnel d’encadrement sans droit de vote. Il s’agit de M. Nicolas Turcotte, directeur du Service des ressources humaines. Seront également présents sur le conseil d’administration : M. Jean-Marc Jean, directeur général, et M. Pierre Côté, secrétaire général. « La mise en place de ce premier conseil d’administration s’avère une nouvelle opportunité pour les membres de collaborer et de vivre une expérience humaine fort enrichissante pour le bien de la clientèle, jeune et adulte. Le conseil d’administration sera chargé d’administrer les affaires du centre de services scolaire dans le but d’assurer une saine gestion des fonds publics, tout en veillant à ce que nos établissements bénéficient de conditions optimales pour la réalisation de notre mission éducative », témoigne Jean-Marc Jean, directeur général du CSSCS.