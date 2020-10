Projet-pilote au Musée de la mémoire vivant

Dans le cadre d’un projet de cocréation entre divers musées du Québec, le Musée de la mémoire vivante prépare une activité de médiation à distance par le biais de la technologie numérique.

Ce projet, en partenariat avec le laboratoire PRISME du Musée de Beaux-Arts de Montréal et l’entreprise Spoken Adventure, vise à rejoindre plusieurs classes du niveau primaire afin de tester un outil novateur de médiation culturelle. L’objectif de l’activité, offerte aux classes des 2e et 3e cycles du primaire, est de découvrir des aspects de la vie et de l’œuvre de Philippe Aubert de Gaspé à travers les objets qui se trouvent dans son bureau et selon une approche ludique.

L’expérience culturelle se fait entièrement à distance et dure environ 40 minutes. Elle sera animée par une médiatrice culturelle depuis le Musée de la mémoire vivante. L’application devra être préalablement installée sur un ou plusieurs appareils électroniques (cellulaire ou tablette) et la classe peut être séparée en plusieurs petits groupes. La partie finale de l’activité prévoit un exercice de création qui peut servir à des fins d’évaluation de la part de l’enseignante ou de l’enseignant.

Le Musée invite les classes d’écoles primaires à prendre part à ce projet-pilote de cocréation en participant au test d’un prototype d’activité de médiation. Professeurs, pour inscrire votre classe ou pour toute information, communiquez avec Sandra Zapata au Musée de la mémoire vivante par téléphone au 418 358-0518 ou par courriel, à s.zapata@memoirevivante.org.