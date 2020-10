Promutuel Assurance du Lac au Fleuve remet 22 667 $

Photo : Facebook Promutuel.

Promutuel Assurance du Lac au Fleuve appuie cinq organismes communautaires de la région, dont Moisson Kamouraska, en leur remettant 22 677 $ pour les aider à remplir leur mission auprès de la population de son territoire.

Ce don témoigne notamment de la générosité de ses membres assurés qui ont choisi de verser à un organisme communautaire la remise qui leur a été accordée sur leur prime d’assurance automobile. En effet, un total de 11 338,65 $ a ainsi été remis à ces cinq organismes au nom des membres assurés de la société mutuelle. Devant cette générosité, l’équipe de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve a décidé de doubler ce montant pour atteindre un total de 22 677,30 $. Cette somme a été remise aux organismes suivants : Ressources familiales Côte-de-Beaupré, Centre communautaire Pro-Santé de Baie-St-Paul, Le comptoir alimentaire l’Escale de Baie-Comeau, Moisson Kamouraska et Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« Étant un assureur 100 % québécois qui connaît bien les besoins des gens et des entreprises d’ici, il était tout naturel pour notre organisation de soutenir nos membres assurés dans cette situation difficile tout en leur permettant de verser leur remise à la communauté. Nous sommes d’autant plus fiers de constater que nos membres assurés partagent nos valeurs d’entraide et de solidarité », a souligné le directeur général de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, M. Pierre Raymond. Rappelons que la remise sur les primes d’assurance automobile a été annoncée en avril dernier afin de contribuer à l’effort collectif et d’appuyer l’ensemble des communautés desservies par Promutuel Assurance du Lac au Fleuve. Cette remise était applicable pour trois mois et calculée en fonction de la réduction de l’utilisation du véhicule. Pour l’obtenir, les membres assurés devaient remplir le formulaire à cet effet sur le site Internet de Promutuel Assurance ou communiquer avec la société mutuelle. « Malgré les semaines qui se sont écoulées depuis l’annonce de la remise en avril dernier, les citoyens de notre territoire ont toujours des besoins criants et les organismes doivent encore répondre à un volume élevé de demandes. Nous nous réjouissons de savoir que ce don sera source de réconfort pour nos communautés », a ajouté M. Pierre Raymond.