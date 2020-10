Proprio Direct ouvre un bureau à La Pocatière

Poursuivant son développement dans un esprit de collaboration avec les autres agences immobilières, l’équipe Proprio Direct 551-2121 ouvre un nouveau bureau à La Pocatière et annonce par le fait même la venue d’Audrey D’Anjou pour desservir la clientèle kamouraskoise.

Desservant déjà efficacement les secteurs de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques, l’équipe composée de Denis Desjardins, Pascal Jean et Marie-Josée Couturier s’implante donc au Kamouraska avec la ferme intention d’intensifier la collaboration interagences.

« On veut travailler avec toutes les agences déjà présentes sur ce territoire. On invite leurs agents à visiter les maisons affichées Proprio Direct et à les proposer à leurs clients. Nous remettons 50 % de la commission à l’agence qui vendra l’une de nos propriétés. De notre côté, nous nous engageons à donner la meilleure visibilité possible aux vendeurs, toutes agences confondues », précise Denis Desjardins.

Les nouveaux bureaux de La Pocatière sont situés au 410, 4e Avenue, en plein centre-ville.

La clientèle du Kamouraska qui opte pour Proprio Direct pourra donc bénéficier de la possibilité de vendre elle-même sa propriété et, le cas échant, payer 2 % de commission tout en profitant d’une économie qui pourrait aller jusqu’à 4 %.

Originaire du Kamouraska, la nouvelle recrue Audrey D’Anjou a d’abord étudié dans les domaines du graphisme et des ressources humaines avant d’entreprendre une formation en courtage immobilier en 2018. « Je désirais changer de carrière et je voulais travailler dans un domaine qui bouge. Le timing était parfait au niveau de ma vie professionnelle et j’ai pu rencontrer l’équipe de Proprio Direct à laquelle je me joins avec enthousiasme. Il s’agit d’une équipe dynamique et aguerrie qui fait de l’accompagnement l’une de ses priorités », déclare la principale intéressée.