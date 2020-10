Réaménagement écoresponsable de l’écocentre de La Pocatière

Le réaménagement de l’écocentre de La Pocatière a débuté, comme prévu, le 30 septembre.

L’objectif de l’opération est d’améliorer la sécurité et la fonctionnalité du site. Les travaux sont réalisés par les Entreprises Gilbert Cloutier Inc. et sont rendus possibles grâce à un investissement de la MRC de Kamouraska de près de 100 000 $. Toute l’équipe de Co-éco, l’organisme à but non lucratif qui gère cette installation, s’assure que cette opération se fasse de façon écoresponsable.

« Pendant le démontage du site, l’équipe de l’écocentre a pris le temps d’identifier les matériaux qui pouvaient être conservés pour être réintroduit dans le réaménagement du site. On a conservé un volume significatif de matières comme des blocs de béton, plusieurs poteaux de clôture en métal et un bon nombre d’éléments de gardes de corps. Même les nouveaux blocs sont faits de béton recyclé », a expliqué Solange Morneau, directrice générale de Co-éco.

Pour qu’un projet soit écoresponsable, il faut qu’il soit aussi carbone neutre que possible. « On a pensé à plusieurs aspects des travaux pour arriver à une opération qui sera, à moyen terme, carbone neutre, comme les matières récupérées sur le site. Autre exemple, les matières granulaires qui seront ajoutées au site proviennent d’une carrière qui est située à moins de 5 km de l’écocentre. Nous projetons aussi de planter des arbres sur une portion significative du site en 2021. Nous allons faire calculer le volume d’émission de GES de la machinerie qui aura travaillé sur le site pendant son réaménagement, et planter un nombre suffisant d’arbres pour compenser ces émissions d’ici quelques années de croissance », a précisé Sylvain Hudon, président de Co-éco.

L’équipe de Co-éco sera en poste le mardi 20 octobre prochain dès 8 h. Les écocentres des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup seront ouverts jusqu’au 21 novembre, sauf s’il y a des chutes de neige importantes.