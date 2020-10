Réflexion autour de l’avenir de Promotion Kamouraska

Promotion Kamouraska, responsable entre autres des communications et de la promotion touristique pour la MRC de Kamouraska, sera sous peu sans direction générale. Un exercice consultatif auprès des administrateurs qui doit permettre de statuer sur l’avenir de l’organisme est d’ailleurs en cours, de confirmer son président.

Le momentum ne pouvait pas être meilleur, de dire le président et maire de Saint-André-de-Kamouraska Gervais Darisse. La saison touristique s’étant terminée plus tôt en raison de la pandémie de COVID-19 et le désir de la directrice générale de l’organisme de quitter relever de nouveaux défis ouvre la porte à cette réflexion, poursuit-il.

« Disons-le, il y a un éléphant dans la pièce qui est de plus en plus difficile à ignorer et c’est le financement à plus de 65 % qui provient de la MRC de Kamouraska », a déclaré sans détour le président.

Cette part de financement, qui a sans cesse augmenté depuis la création de l’organisme en 2015, permettait à l’organisation d’assurer notamment les communications de la MRC de Kamouraska, la promotion touristique de son territoire, son positionnement stratégique à l’échelle provinciale (marketing territorial), en plus d’agir à titre de chargée de projets, comme c’était le cas pour la réalisation de la Maison du Kamouraska, pour ne nommer que celui-là. La part restante du financement de l’organisme était comblée par le membership ou par le biais de revenus tirés d’une offre de services similaire à celle proposée à la MRC de Kamouraska, mais cette fois orientée vers la communauté kamouraskoise.

« Cette part de financement privé, Promotion Kamouraska n’a jamais été en mesure de l’atteindre comme elle l’aurait souhaité », ajoute Gervais Darisse.

À l’exception de l’exercice financier présenté lors de l’assemblée générale annuelle de 2019 où un bénéfice d’opération de 11 358 $ a été dévoilé, Promotion Kamouraska a jonglé la plupart du temps avec des bilans négatifs. En 2018, après seulement trois ans d’exercice, l’organisme entamait une restructuration à l’interne après avoir enregistré un déficit d’opération de 15 317 $. Cette année, l’OBNL a bien dégagé un léger bénéfice de 700 $, mais en grande partie parce que la MRC de Kamouraska, son pourvoyeur principal, est venue éponger une dette récurrente s’élevant à près de 25 000 $.

« Ce n’est pas un constat d’échec que nous faisons, mais oui, les ambitions étaient probablement trop grandes au départ », souligne Gervais Darisse.

Reste maintenant à déterminer si la structure actuelle de Promotion Kamouraska sera maintenue. La consultation menée actuellement auprès des membres du conseil d’administration par la directrice générale sortante Pascale Dumont-Bédard doit justement répondre à cette question. Advenant la fermeture de l’organisme, les deux postes restants, celui de la promotion touristique et l’autre aux communications seraient rapatriés à la MRC de Kamouraska.

« Ce n’est pas que Promotion Kamouraska n’a pas livré la marchandise. L’organisme a réalisé brillamment tous les mandats qui lui ont été confiés, mais la réalité a changé. Les avantages financiers que laissait entrevoir la création d’un OBNL en 2015 ne se sont pas concrétisés. La réflexion s’impose donc », conclut le président.