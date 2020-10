Rivière-Ouelle préoccupée par la proximité de la voie ferrée près de sa source d’eau

La route 230 à Rivière-Ouelle passe à proximité de la voie ferrée. Photo : Maxime Paradis.

Rivière-Ouelle serait en position vulnérable si un déraillement survenait sur la voie ferrée en raison de la proximité de sa source d’eau potable. Une rencontre a été demandée pour partager cette inquiétude au CN et les retours sont positifs à ce jour.

Cette situation n’est pas nécessairement nouvelle, toutefois, toutes les municipalités qui ont des aqueducs municipaux doivent produire un rapport pour analyser la vulnérabilité de leurs sources d’eau potable. Ce point est ressorti.

« Notre réseau date d’à peu près 12 ans, ce n’est pas une préoccupation qui est nouvelle, sauf qu’il est arrivé de vrais déraillements depuis, alors c’est comme si on était beaucoup plus préoccupé par ce genre de choses là. Il y a eu aussi l’augmentation du trafic ferroviaire. Ce sont des préoccupations qui sont plus pointues maintenant », a indiqué le maire de Rivière-Ouelle Louis-George Simard.

Cette situation a été communiquée au CN.

« S’il y avait un déraillement dans la rivière avec des produits chimiques, ce serait désastreux, car on parle d’infiltration dans le sol », de souligner M. Simard. « Le CN est proactif pour communiquer avec leurs “voisins”. La réception est très bonne », d’ajouter le maire.

Actuellement, il n’y a pas de problématique d’entretien actuellement dans le secteur, la municipalité agit ainsi en prévention. Le principal élément pour prévenir les déraillements demeure l’entretien de la voie ferrée.