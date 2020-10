Saint-Pascal montre de l’intérêt à créer un écocentre bonifié

Écocentre géré par Co-éco. Photo : Courtoisie Co-éco.

La Ville de Saint-Pascal lève la main et propose qu’un site dédié pour recevoir les matières des industries, commerces et institutions (ICI) soit mis en place sur son territoire pour tout le Kamouraska. Des matières pourraient donc être revalorisées.

Ce projet est très embryonnaire, mais Saint-Pascal s’est déjà positionnée comme site potentiel pour cet écocentre bonifié. Il servirait à y envoyer les matières des ICI pour toute la MRC et ainsi les revaloriser. L’écocentre actuel de Saint-Pascal n’accepte que des matières résiduelles produites par le secteur résidentiel.

« C’est un site qui permet des écocentres pour les institutions, commerces et industries (à un seul endroit). On a levé la main en disant qu’on pourrait devenir un écocentre “plus”. On pourrait combiner autre chose. L’attachement financier et avec les partenaires n’est pas fait, il y a des discussions préliminaires en cours », a dit la chargée de projet à la Ville de Saint-Pascal Maryse Héneault-Tessier.

On pourrait y apporter, à titre d’exemple, des centaines de néons venant d’une institution scolaire ou un gros volume de graisse de cuisson usagée provenant d’un commerce d’alimentation. Actuellement, les ICI doivent faire affaire avec différents fournisseurs de services en fonction du type de matière.

« Au niveau de la responsabilité élargie des producteurs, tous les producteurs de produits réfrigérants et petits électroménagers vont devoir, à partir de décembre, trouver le moyen de reprendre l’usagé quand ils vendent du nouveau. Il faut gérer cet inventaire-là. La forme que ça prendra reste à voir, c’est embryonnaire », ajoute Maryse Héneault-Tessier.

Un programme de modernisation des écocentres doit être annoncé ces prochains mois par Recyc-Québec pour 2021-22. Les MRC devront fort probablement être partenaires dans les investissements nécessaires à la réalisation de ces écocentres.

« La récente politique québécoise de gestion des matières résiduelles pour 2019-2024 précise plusieurs objectifs qui concernent directement les ICI comme, celui de recycler et valoriser 70 % des résidus de construction, de rénovation et de démolition. Co-éco salue donc l’initiative de Saint-Pascal de souligner l’importance de créer dans les meilleurs délais possibles un écocentre qui reçoit les ICI dans le Kamouraska. Nous croyons qu’un consensus se dégage sur le besoin de centraliser la gestion des matières résiduelles avec ce projet. Saint-Pascal serait un bon endroit pour réaliser cet écocentre plus grand et bien équipé pour recevoir de plus grands volumes, mais le débat de fond sur l’emplacement d’un futur écocentre ICI doit se tenir à la MRC de Kamouraska », a indiqué Solange Morneau, directrice de Co-éco.

Ce point devrait être discuté en décembre à la MRC.