Les CDC du Bas-Saint-Laurent s’unissent pour reconnaitre le travail des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent. La Semaine Nationale de l’Action Communautaire Autonome (SNACA) se tient cette année du 19 au 23 octobre 2020.

Cette année, dans le cadre de la SNACA, les quatre Corporations de Développement Communautaires (CDC) du Bas-Saint-Laurent souhaitent profiter de l’occasion pour souligner et reconnaître l’apport immense des organismes communautaires du territoire, qui ont su faire preuve de créativité, d’ingéniosité et d’innovation dans l’adaptation de leurs services. « Que ce soit par la livraison de paniers de dépannage alimentaire, la présence vigilante et les interventions téléphoniques auprès de leurs membres, ou encore par le soutien technique offert aux personnes moins habiles avec la technologie, les organismes communautaires se sont adaptés rapidement au contexte et ont démontré, une fois de plus, que l’innovation sociale est au cœur de leurs pratiques et que leur contribution est essentielle », a dit Amélie Bureau, cocoordonnatrice à la CDC des Grandes Marées.

Les organismes communautaires méritent une reconnaissance durable, tant sociale que financière, pour leur apport incontournable. Ils travaillent d’arrache-pied au maintien du filet social de la société québécoise et, plus près de nous, au développement social et local du territoire bas-laurentien. L’innovation sociale au cœur de l’Action Communautaire dans le cadre de la SNACA, les quatre CDC du Bas-Saint-Laurent vous invitent par ailleurs à une journée d’échange organisée par la Table Nationale des CDC, en collaboration avec l’UQAR et la Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des territoires. L’événement aura lieu en ligne, le jeudi 22 octobre prochain, et portera sur l’Action Communautaire, ses potentialités et ses contraintes. Il s’agit d’un rendez-vous national pour le milieu universitaire et tous les organismes communautaires ! Les quatre Corporations de Développement Communautaires du Bas-Saint-Laurent (CDC du Kamouraska, CDC des Grandes Marées, CDC Région Matane et CDC de la Vallée de la Matapédia) sont des regroupements locaux de plus de 125 organismes communautaires, dont la mission est d’assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement socioéconomique de son milieu.