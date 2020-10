Six écoles de la région embarquent dans l’aventure du Verger de l’Évolution

Dévoilé en grande pompe il y a près d’un an, le programme pédagogique « Le Semoir : Verger de l’Évolution » annonce aujourd’hui les six écoles sélectionnées au terme de son tout premier appel de candidatures dans Côte-du-Sud.

Les écoles Saint-Pie X (Montmagny), Aubert-de-Gaspé (Saint-Aubert), La Pruchière (Saint-Pacôme), Saint-François-Xavier (L’Islet), Saint-Jean (Saint-Jean-Port-Joli) et des Hauts-Sommets (Saint-Perpétue) pourront mobiliser leurs élèves de 4e année dans cette initiative novatrice d’écoéducation échelonnée sur trois ans.

Ayant comme point pivot une terre agricole de 14,4 hectares située à Ste-Louise, « Le Semoir : Verger de l’Évolution » représente beaucoup plus que de courts exposés momentanés en classe. Il mobilisera plus de 100 jeunes de la région dans un parcours académique de trois ans dont le contenu pédagogique permettra aux enseignants de poursuivre l’évaluation de leurs élèves dans les disciplines des sciences, des technologies et des arts.

Les cinq ateliers de la programmation annuelle reposeront donc sur des interconnexions entre les objectifs de progression des apprentissages du ministère de l’Éducation et l’enseignement de la nature.

En plus des ateliers en classe durant l’hiver, le programme offrira un espace agricole à chaque classe au Verger de l’Évolution pour y implanter une forêt nourricière, c’est-à-dire un aménagement comestible constitué de plantes vivaces et d’arbres à fruits. Près de la moitié du temps d’enseignement aura donc lieu à l’extérieur. « Le Semoir : Verger de l’Évolution » est financé uniquement par des fonds privés. En plus d’Arbre-Évolution qui a réinjecté une partie de ses profits dans le projet, les entreprises Plastiques Gagnon et INNO-3B se sont engagées à investir 5000 $ par année pendant trois ans. À ces partenaires financiers s’ajoutent Laboratoire LSL, Mallette, Art Massif et Les Gouttières Pro. Au total, plus de 52 000 $ sur trois ans ont été sécurisés.