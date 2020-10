S’offrir une plus grande marge de manœuvre dans les appels d’offres publics

Propulsion Québec croit que nos gouvernements pourraient s’offrir une plus grande marge de manœuvre lors des appels d’offres publics touchant le domaine du transport ferroviaire, entre autres. Une étude rendue publique récemment propose même des pistes de solutions à cet effet.

Sarah Houde est présidente-directrice générale de Propulsion Québec, OBNL qui cherche à accélérer le développement de la grappe industrielle québécoise spécialisée dans le domaine des transports électriques verts et intelligents. Une étude rendue publique le 3 septembre dernier, en collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, s’est penchée sur le rôle stratégique des marchés publics dans le développement économique et le déploiement de l’innovation.

Il en ressort, entre autres, que les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux ont plus de marge de manœuvre qu’ils ne le croient pour favoriser l’expertise locale lors des appels d’offres publics touchant notamment le domaine du transport ferroviaire. Il suffit que la volonté politique soit au rendez-vous.

« C’est possible d’aller au-delà du 25 % de contenu local qu’on n’applique déjà pas toujours », indique Sarah Houde.

Exiger l’assemblage final des véhicules en sol québécois, par exemple, ou même modifier les règles d’approvisionnement public pour y inclure des cibles secondaires à atteindre par les entreprises soumissionnaires comme des retombées économiques locales, la recherche et l’innovation ou même des cibles environnementales précises sont autant de solutions qui ressortent de cette étude.

« La loi du plus bas soumissionnaire est celle qui a toujours primé. On doit évoluer de la recherche du plus bas prix à la recherche de la meilleure valeur », suggère-t-elle. Elle cite en exemple les voitures MR-73 du métro de Montréal circulant toujours sur les lignes orange et bleues, encore aujourd’hui gage de qualité et dont le retour sur investissements est sans équivoque.