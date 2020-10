Un appel du pape à la fraternité et l’amitié sociale qui trouve écho chez l’évêque du Diocèse

Le pape François signant son encyclique Fratelli tutti près du tombeau de saint François d’Assise.

Le pape François a signé ces derniers jours un message d’appel à l’unité entre les peuples, qui ne s’adresse pas qu’aux catholiques, et qui trouve écho chez l’évêque du Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière Mgr Pierre Goudreault.

« Souvent l’encyclique est adressée aux catholiques, mais cette fois-ci, et c’est assez rare, le pape s’adresse à toutes les personnes qui voudront faire de son message un dialogue, toutes religions confondues. Il s’agit de sa troisième, la première était sur le thème de la foi, la deuxième sur la sauvegarde de la Terre et celle-ci porte sur la fraternité universelle et l’amitié sociale », a indiqué Mgr Goudreault.

Cet aspect de la fraternité entre les hommes et femmes de notre monde rejoint particulièrement la pensée de l’évêque. Ayant pris connaissance du texte du pape au cours de la fin de semaine, Mgr Goudreault dit voir aussi dans le document des pistes de réflexion sur le racisme qui affecte également notre société et l’Église, ainsi que sur la situation des populations migrantes à qui l’on ferme de plus en plus de portes à travers le monde, parfois même chez nous.

Pour atteindre ce monde ouvert, le pape François souhaite la mise en place d’une meilleure politique qui vise le bien commun, une « politique pour le peuple et avec le peuple », écrit-il. Ce monde ouvert dont rêve le pape François nécessitera la construction de ponts et non pas de murs.

Signé à Assise en Italie le 3 octobre dernier, veille de la fête de saint François, le texte du pape reprend un grand thème développé dans le document sur la « fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune » qu’il a signé en février 2019 avec le grand imam Ahmad Al-Tayyeb.